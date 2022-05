French Open: Mischa Zverev - Carlos Alcaraz hat Alexander Zverevs Ehrgeiz geweckt

Alexander Zverev zählt hinter den Topfavoriten Novak Djokovic, Rafael Nadal und Carlos Alcaraz zur ersten Verfolgergruppe bei den am Sonntag startenden French Open. Dass der erst 19-jährige Alcaraz hier vor dem Deutschen genannt wird, scheint den 25-Jährigen zu beflügen, wie Bruder Mischa im Eurosport-Podcast erklärte.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 15:10 Uhr

Mischa Zverev ist integraler Bestandteil des Team Zverev

Alexander Zverev will sich von der jüngeren Konkurrenz in Roland Garros nicht den Rang ablaufen lassen. Dass der 19-jährige Spanier Carlos Alcaraz von den Wettanbietern als Favorit auf den Titel in Paris geführt wird, habe den Ehrgeiz des Olympiasiegers geweckt, erzählte sein Bruder Mischa im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball". Zverev ist in diesem Jahr noch ohne Turniersieg.

Als Rafael Nadal oder Novak Djokovic die Top-Favoriten waren, sei das für Sascha "okay" gewesen, "jetzt Alcaraz ... Nein", habe er beim Abendessen gesagt. "Das war so nach dem Motto: 'Das lasse ich mir nicht gefallen. Jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt möchte ich gewinnen, und ich möchte der Favorit werden und es allen beweisen", sagte Mischa Zverev. Bereits im Viertelfinale könnte Zverev in Paris die Chance bekommen, dem Youngster Alcaraz Einhalt zu gebieten. Der 19-Jährige wäre gemäß Auslosung der planmäßige Gegner des Deutschen.

Zverev zuletzt mit steigender Formkurve

Der Teilzeitprofi und Manager seines jüngeren Bruders geht in Paris als Insider für Eurosport auf Sendung. Er ist zuversichtlich, dass Alexander seinen Formanstieg in der Sandplatzsaison bestätigen kann. "Er spielt jetzt wieder besser, und seine Einstellung ist wirklich sehr, sehr gut", sagte Mischa Zverev. Sein Bruder habe einen "gesunden Ehrgeiz" entwickelt.

Teenager Alcaraz gilt nach den Turniersiegen in Barcelona und beim Masters in Madrid als heißester Anwärter auf den zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres. In der spanischen Hauptstadt hatte er den entkräfteten Zverev im Finale in zwei Sätzen deklassiert. Alcaraz fühlt sich bereit für den ersten Majortitel seiner Karriere, auf den Zverev noch immer wartet. Zum Auftakt der French Open trifft der 25-Jährige auf einen Qualifikanten.

