French Open: Nicht nur Nadal - auch Pierce und Gasquet werden geehrt

Neben Allzeit-Legende Rafael Nadal werden im Rahmen der diesjährigen French Open auch zwei französische Tennishelden gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 08:39 Uhr

Die Ehrung von “Rafa” steht seit einigen Wochen fest - am Eröffnungssonntag (25. Mai) soll der 14-fache Roland-Garros-Champ gebührend verabschiedet werden. Konkret: nach den drei Matches der Day Session auf dem Court Philippe-Chatrier.

Nadal hatte sich in Paris im vergangenen Jahr vom Tennis verabschiedet im Rahmen der Olympischen Spiele seine letzten Matches absolviert. Allerdings war er zum Zeitpunkt des Turniers noch unsicher, ob er weitermachen würde. Die Entscheidung über das Karriereende folgte wenige Wochen später. Dass Nadal in Roland-Garros gesondert geehrt wird, ist logisch - kein Spieler hat dieses Turnier geprägt wie er; kein Turnier wiederum steht so für seine Verdienste wie die French Open. Letztmals hatte Nadal 2022 in Paris gewonnen.

Richard Gasquet sagt ebenfalls Adieu

Eine weitere Ehrung geben wird es für Richard Gasquet. Der elegante Franzose wird bei den diesjährigen French Open letztmals seine wunderbare Rückhand als Tennisprofi schwingen und ebenso die letzten Kilometer Griffband auftragen. Seine Verabschiedung soll nach seinem letzten Match stattfinden.

Gasquet trifft zum Turnierauftakt auf Landsmann Térence Atmane.

Mit Mary Pierce wird zudem eine ehemalige Siegerin gefeiert, zwischen den Damen-Halbfinals am 5. Juni will man sie zum 25. Jubiläum ihres Turniersieges hochleben lassen.

Oder besser: ihrer Turniersiege. Denn Pierce hatte im Jahr 2000 im Einzel (6:2, 7:5 gegen Conchita Martinez) und im Doppel (an der Seite von Martina Hingis) triumphiert.