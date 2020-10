French Open: Novak Djokovic auch von Karen Khachanov nicht gefordert

Novak Djokovic ist souverän in das Viertelfinale der French Open 2020 eingezogen: Die Nummer eins der Welt besiegte Karen Khachanov glatt mit 6:4, 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2020, 18:21 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic kann sich dieser Tage auch an Schlägen seiner Gegner erfreuen

Immerhin: Als erster Spieler im laufenden Turnier konnte Khachanov dem Branchenprimus mehr als fünf Spiele abnehmen. Mikael Ymer, Ricardas Berankis und David Elahi Galan war dies über drei Sätze nicht gelungen. Wie stark Novak Djokovic aber dieser Tage ist, zeigte sich vor allem zu Beginn des dritten Satzes: Da holte Khachanov einen 0:2-Rückstand auf, hatte sogar die Chance, mit einem Break in Führung zu gehen. Djokovic wehrte nicht nur alle Breakbälle seines Gegners ab, er holte sich im folgenden Spiel Khachanovs Aufschlag zum 4:3. Und dann gleich noch einmal zum Endstand von 6:4, 6:3 und 6:3.

Das Ergebnis spiegle den Spielverlauf nicht wider, konstatierte Djokovic nach dem Match großzügig. Es sei sehr wohl schwierig gewesen, zumal er mit seinem Aufschlag Probleme gehabt hätte. Über den Sieger gab es indes zu keinem Zeitpunkt auch nur den geringsten Hauch eines Zweifels.

In der Runde der letzten Acht trifft Novak Djokovic am Mittwoch entweder auf Pablo Carreno Busta oder den deutschen Überraschungsmann Daniel Altmaier. Gegen Carreno Busta unterlief Djokovic bei den US Open jenes Missgeschick, das zu seiner einzigen Niederlage in diesem Jahr geführt hat. Das Match zwischen Altmaier und dem Spanier konnte aufgrund des Regens am Montagnachmittag nicht planmäßig ausgetragen werden.

