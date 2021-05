French Open: Novak Djokovic gegen Rafael Nadal im Halbfinale? Hochspannung vor der Auslosung

Novak Djokovic und Rafael Nadal gelten bei den French Open als Topfavoriten auf den Titel - doch die beiden könnten bereits im Halbfinale aufeinandertreffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.05.2021, 19:45 Uhr

© Getty Images Landen Novak Djokovic und Rafael Nadal in der gleichen Hälfte?

Während in Paris dieser Tage die Qualifikation über die Bühne geht, steht am heutigen Donnerstag auch für die Hauptfeld-Spieler der erste spannungsgeladene Moment der diesjährigen French Open auf dem Programm: Ab 16:30 Uhr findet in der französischen Hauptstadt die Auslosung für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres statt.

Und anders als in der jüngsten Vergangenheit auf Herrenseite stets üblich, werden die Positionen eins und zwei diesmal nicht von Novak Djokovic und Rafael Nadal belegt. Daniil Medvedev war es, der sich trotz überschaubarer Ergebnisse auf Sand am Spanier vorbeischob und bei den French Open somit die untere Tableauhälfte anführen wird.

Thiem entgeht Nadal bis zu möglichem Finale

Dies hat naturgemäß zur Folge, dass Nadal bereits im Halbfinale auf Djokovic treffen und somit den unteren Ast für etliche Spieler öffnen könnte. Dies war bereits 2013 der Fall, als David Ferrer die Gunst der Stunde nutzte und in sein erstes und einziges Grand-Slam-Finale einzog. In diesem war er gegen Nadal, der in der Runde zuvor gegen Djokovic in fünf Sätzen triumphiert hatte, dann aber chancenlos.

Dominic Thiem dürfte mit der Ausgangssituation vor der Auslosung indes recht zufrieden sein. Der an Position vier gesetzte Österreicher könnte es erst im Finale mit Sandplatzkönig Nadal zu tun bekommen und entgeht somit bis zu einem möglichen Endpsiel dem wohl schwersten aller Gegner. Allerdings hatte der US-Open-Champion zuletzt mit einem Formtief zu kämpfen.

Fragezeichen bei Rublev und Federer

Über Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev kann das nicht unbedingt behauptet werden. Der Grieche triumphierte in der laufenden Sandplatzsaison in Monte Carlo und Lyon, der Deutsche setzte sich in Madrid die Krone auf. Bei entsprechender Auslosung könnte es für die beiden aber bereits im Viertelfinale gegen Djokovic oder Nadal gehen.

Komplettiert werden die Top Acht von Andrey Rublev und Roger Federer. Anders als bei Tsitsipas und Zverev steht hinter der Form dieser beiden Akteure ein Fragezeichen. Rublev schien in den vergangenen Wochen überspielt, Federer sieht sich bei den French Open nach langer Verletzungpause noch nicht als Titelkandidat. Eine günstige Auslosung könnte dem 20-fachen Grand-Slam-Champion da durchaus helfen.

Die Setzliste der French Open:

Position Name Nation 1 Novak Djokovic Serbien 2 Daniil Medvedev Russland 3 Rafael Nadal Spanien 4 Dominic Thiem Österreich 5 Stefanos Tsitsipas Griechenland 6 Alexander Zverev Deutschland 7 Andrey Rublev Russland 8 Roger Federer Schweiz 9 Matteo Berrettini Italien 10 Diego Schwartzman Argentinien 11 Roberto Bautista Agut Spanien 12 Pablo Carreno Busta Spanien 13 David Goffin Belgien 14 Gael Monfils Frankreich 15 Casper Ruud Norwegen 16 Grigor Dimitrov Bulgarien 17 Milos Raonic Kanada 18 Jannik Sinner Italien 19 Hubert Hurkacz Polen 20 Felix Auger-Aliassime Kanada 21 Alex de Minaur Australien 22 Cristian Garin Chile 23 Karen Khachanov Russland 24 Aslan Karatsev Russland 25 Daniel Evans Großbritannien 26 Lorenzo Sonego Italien 27 Fabio Fognini Italien 28 Nikoloz Basilashvili Georgien 29 Ugo Humbert Frankreich 30 Taylor Fritz USA 31 John Isner USA 32 Reilly Opelka USA