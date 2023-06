French Open: Novak Djokovic kämpft sich weiter

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat bei den French Open auch die nächste Hürde genommen und steht im Achtelfinale von Paris.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 19:12 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina musste Djokovic lange kämpfen, siegte am Ende aber dennoch glatt mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2.

"Ich wusste, dass es schwierig und sehr physisch wird. Er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Kämpfer, der wenige Schwächen hat. Das war ein tolles Match", sagte Djokovic, der erst nach 3:36 Stunden den Matchball verwandelt hatte. Alleine die ersten beiden Sätze hatten knapp drei Stunden gedauert.

Djokovic auf dem Weg zum Rekord-Majorchamp?

Djokovic peilt in Roland Garros damit weiter den dritten Titel nach 2016 und 2021 an und will in Abwesenheit seines Dauerrivalen Rafael Nadal mit 23 Grand-Slam-Erfolgen zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Sein Hauptkonkurrent auf den Turniersieg, der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz, kämpft am späten Freitagabend um den Einzug ins Achtelfinale.

Djokovic on fire!

Djokovic überzeugte wieder mal mit seiner Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten keine Fehler ohne Not zu fabrizieren - in den beiden Tiebreaks machte er keinen einzigen "unforced error".

Auch vom strittigen Publikum ließ sich Djokovic nicht einkriegen, das hatte er mit großen Jubelgesten während des Spiels aufgebracht. Ebenso nicht von einer Verletzung am linken Oberschenkel.

Er trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Hubert Hurkacz und Juan Pablo Varillas.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros