French Open: Novak Djokovic könnte schon im Halbfinale auf Carlos Alcaraz treffen

Novak Djokovic wird bei den French Open in Paris nur an Position drei gesetzt sein - und könnte demnach bereits im Halbfinale auf Carlos Alcaraz treffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 07:16 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist in Paris nur an Position drei gesetzt

An seinem 36. Geburtstag gab es für Novak Djokovic nicht nur positive Nachrichten: Der 22-fache Grand-Slam-Sieger musste am Montag an der Weltranglistenspitze wieder für Carlos Alcaraz Platz machen und fiel im Ranking nach Daniil Medvedevs überraschendem Triumph in Rom sogar auf Platz drei zurück.

Nun vermag dieser Umstand per se Djokovic wohl nicht aus der Bahn zu werfen, dennoch wird sich der Serbe über den Absturz auf Platz drei wohl alles andere als gefreut haben. Denn dieser bedeutet auch, dass der amtierende zweifache French-Open-Sieger beim anstehenden Major-Event in Paris nur an Position drei gesetzt sein wird.

Djokovic könnte somit bereits im Halbfinale auf Alcaraz treffen. Das bislang einzige Aufeinandertreffen mit dem spanischen Youngster verlor der 36-Jährige vor einem Jahr in Madrid in drei engen Sätzen. Im Vorjahr scheiterten sowohl Alcaraz (gegen Alexander Zverev) als auch Djokovic (gegen Rafael Nadal) in Paris bereits im Viertelfinale.

Ein Viertelfinalaus setzte es für Djokovic zuletzt auch beim ATP-Masters-1000-Event in Rom. Der langjährige Branchenprimus unterlag Holger Rune in der "Ewigen Stadt" mit 2:6, 6:4 und 2:6. Auf den Dänen könnte Djokovic auch in der französischen Hauptstadt frühestens in der Runde der letzten Acht treffen. Die Auslosung für die French Open findet am Donnerstag statt.