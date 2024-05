French Open: Novak Djokovic sieht Rafael Nadal in der Favoritenrolle

Für Novak Djokovic ist Rafael Nadal auch in diesem Jahr der Topfavorit auf den French-Open-Titel. Das erklärte der Serbe am Rande des ATP-250-Turniers in Genf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 21:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic schreibt Rafael Nadal nicht ab

Sage und schreibe 14 Titel konnte Rafael Nadal bei den French Open bereits gewinnen. Die Vorzeichen, dass am 9. Juni ein weiterer hinzukommt, stehen jedoch alles andere als gut. Der 37-Jährige fand im Laufe der Sandplatzsaison noch nicht zu alter Stärke zurück und schlitterte in Rom erst unlängst in eine krachende 1:6 und 3:6-Pleite gegen Hubert Hurkacz.

Nichtsdestotrotz sieht der Weltranglistenerste Novak Djokovic den Spanier beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres in der Favoritenrolle. "Wenn man über Roland Garros spricht und Nadal dort ist, ist er für mich immer der größte Favorit", meinte der Serbe am Rande des ATP-250-Turniers in Genf.

"Nach all dem, was er auf den Plätzen von Roland Garros getan hat, ist es normal, ihn als den größten Favoriten zu sehen", begründete Djokovic seine Ansicht. Wenngleich auch dem Branchenprimus die jüngsten Auftritte des Sandplatzkönigs nicht entgangen sind: "Natürlich ist sein Spielniveau ein wenig anders. Aber es ist Roland Garros und es ist Nadal."

Flaschentreffer abgehakt

Sich selbst ordnete Djokovic als zweitgrößten Favoriten ein, "wenn ich mich gut fühle und wenn ich gut spiele". Bislang blieb der 24-fache Major-Sieger in der laufenden Saison hinter seinen eigenen Erwartungen zurück und konnte noch keinen Titel gewinnen. Aber: "In Roland Garros und bei allen Grand Slams bin ich ein etwas anderer Spieler." Auch Casper Ruud, Alexander Zverev, Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas räumte Djokovic gute Chancen ein.

Um vor den French Open noch etwas Matchpraxis zu sammeln, schlägt Djokovic dieser Tage in Genf auf. Dort trifft der Weltranglistenerste, dem es nach dem Flaschentreffer in Rom gemäß eigener Aussage wieder gut geht, zum Auftakt auf Yannick Hanfmann.