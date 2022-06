French Open: Onkel Toni - "Wenn Rafael Nadal gegen jemanden verlieren soll, dann gegen Casper Ruud"

Das French-Open-Endspiel zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud (ab 15:00 Uhr im Liveticker!) bietet vor allen Dingen in einer Hinsicht Brisanz: der Trainingsstätte des Norwegers. Das weiß auch Toni Nadal.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 20:44 Uhr

Toni Nadal hat sich in spanischen Medien im Vorfeld des French-Open-Endspiels zu Wort gemeldet

Nicht ohne Grinser musste Casper Ruud nach seinem Einzug ins Endspiel der French Open gestehen, in den bisherigen Trainingssätzen, die er und Rafael Nadal in dessen Akademie in Spanien bestritten hätten, noch jedes Mal im Hintertreffen gewesen zu sein. Man müsse freilich ein gewisses Maß an Respekt zeigen, schließlich sei man ja lediglich zu Gast, merkte der Norweger artig an.

Ein Mann, der diese Treffen das ein oder andere Mal sicherlich mit Adleraugen verfolgt haben dürfte, ist Toni Nadal - Leiter der Rafael Nadal Academy und Onkel des spanischen Superstars in Personalunion. Und als wären die bisherigen French Open in Sachen Interessenskonflikten - man denke an das Duell zwischen seinem Neffen und Felix Auger-Aliassime - nicht bereits fordernd genug gewesen, so tut sich bei Onkel Toni nun offenkundig ein weiterer auf.

Toni Nadal voll des Lobes für Casper Ruud

"Ich weiß, dass es für beide ein schwieriges Spiel wird, aber wenn Rafael gegen jemanden verlieren muss, dann lieber gegen Casper", sagte der Spanier nämlich im Vorfeld des großen Endspiels am heutigen Sonntag. Das gelte freilich aber auch in die andere Richtung: "Und wenn er (Anm. Casper Ruud) gegen jemanden verlieren muss, dann besser gegen Rafael, denn er hat bereits gesagt, dass er sein Idol ist", so der ehemalige Übungsleiter Nadals.

Für die Academy selbst sei diese Konstellation natürlich ein Glücksfall, wie Toni Nadal betonte: "Es ist ein doppeltes Glück, dass Rafael ein neues Roland-Garros-Finale spielt und dass sein Rivale Casper Ruud ist, ein anderer Spieler, der ebenfalls hier trainiert hat." Der Norweger habe laut Onkel Toni in den vergangenen Jahren eine "außergewöhnliche" Entwicklung hingelegt, sich seit seiner Ankunft in der Akademie von einem Spieler außerhalb der besten 140 bis zur Weltspitze weiterentwickelt.

Offen bleibt, ob Toni Nadal ob dieser Gemengelage am Sonntag erneut einen neutralen Platz am Court Philippe-Chatrier einnehmen wird oder das Duell dann doch aus der Box seines Neffen verfolgen wird. Für den es um nichts Geringeres als den bereits 14. Titelgewinn bei den French Open geht - und den 22. Grand-Slam-Titel überhaupt. Und Casper Ruud? Der debütiert gegen sein "Idol" in einem Grand-Slam-Finale (ab 15:00 Uhr im Liveticker!). Auch eine schöne Geschichte.