French Open: Philipp Kohlschreiber und Gael Monfils weiter, Auger-Aliassime scheitert früh

Philipp Kohlschreiber ist erfolgreich in die French Open gestartet. Der Deutsche entschied das Veteranen-Duell mit Fernando Verdasco für sich und steht ebenso in der zweiten Runde wie Gael Monfils, der Albert Ramos Vinolas besiegte. Ausgeschieden hingegen ist der kanadische Youngster Felix Auger-Aliassime.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 17:38 Uhr

Philipp Kohlschreiber steht in Paris in der zweiten Runde

Es war ein regelrechtes Veteranen-Duell, das die Losfee für die erste Runde der French Open bescherte: Der 37-jährige Philipp Kohlschreiber gegen den 37-jährigen Fernando Verdasco. Es entwickelte sich früh ein enges, ein ausgeglichenes Duell - Durchgang eins musste im Tiebreak entschieden werden. Diesen holte sich der Augsburger mit 7:3 in der Kurzentscheidung - und legte mit 6:2 recht zügig die 2:0-Satzführung hinterher.

Seinem spanischen Kontrahenten Verdasco sollte es im dritten Durchgang zwar noch einmal gelingen, auf 2:1-Sätze zu verkürzen, im dritten Durchgang war es dann jedoch abermals der Deutsche, der dem Spiel seinen Stempel aufdrucken sollte. Beim Stand von 5:2 musste Kohlschreiber zwar noch einmal ein Rebreak hinnehmen, der Deutsche servierte schließlich aber doch mit etwas Bauchweh zum 7:6 (3), 6:2, 2:6 und 6:4-Sieg aus. Kohlschreiber trifft nun aus Aslan Karatsev.

Monfils weiter

Ebenso in der zweiten Runde steht der Franzose Gael Monfils, der zuletzt mit einem zähen Negativ-Lauf haderte. In seinem Auftaktmatch gegen den Spanier Albert Ramos Vinolas schaffte der Lokalmatador jedoch früh den Turnaround, nachdem der von Günter Bresnik betreute Top-20-Mann Satz eins mit 6:1 verloren geben musste. Einen umkämpften zweiten Durchgang entschied Monfils nämlich im Tiebreak für sich und machte mit 6:4 und 6:4 in Satz drei und vier schließlich den Einzug in die Runde der letzten 64 perfekt.

Bereits die Segel streichen musste unterdessen der kanadische Youngster Felix Auger-Aliassime, der mit seiner Niederlage gegen den 37-jährigen Andreas Seppi für die zweite große Überraschung des Tages am Bois de Bolougne sorgte. Zuvor war bereits Andrey Rublev an Jan-Lennard Struff gescheitert. Der Italiener Seppi hatte zuvor im Kalenderjahr 2021 kein Match gewonnen, setzte sich nun gegen Auger-Aliassime aber in vier Sätzen durch.