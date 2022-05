French-Open-Qualifikation: Daniel Masur und Nastasja Schunk scheitern in Runde drei

Daniel Masur und Nastasja Schunk sind wie Cedrik-Marcel Stebe in der dritten Qualifikationsrunde für die French Open gescheitert. Ersterer unterlag Geoffrey Blancaneaux in zwei Sätzen, Schunk musste sich Hailey Baptiste knapp geschlagen geben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 19:04 Uhr

Daniel Masur ist in der Qualifikation für die French Open gescheitert

Daniel Masur hatte gegen Geoffrey Blancaneaux in der finalen Qualifikationsrunde nichts zu melden. Nur vier Games waren dem Deutschen in seinem Duell mit dem Franzosen vergönnt, damit ist der 27-Jährige wie auch Cedrik-Marcel Stebe knapp an der Qualifikation für das zweite Major-Event des Jahres gescheitert.

Nastasja Schunk hingegen hatte in ihrem Duell mit Hailey Baptiste aus den USA durchaus ihre Chancen, musste in Satz eins ein spätes Break zum 5:7 hinnehmen. Auch Durchgang zwei gestaltete sich für die Deutsche durchaus offen, die 20-Jährige konnte diesen mit einem starken Finish sogar für sich entscheiden. Im dritten und entscheidenden Satz musste die Deutsche dann aber nach einer umkämpften Anfangsphase etwas federn lassen - Baptiste obsiegte schließlich mit 7:5, 4:6 und 6:2.

Das Hauptfeld der French Open startet am Sonntag, das Endspiel steigt am 5. Juni. Aus deutscher Sicht geht bei den Herren Alexander Zverev mit den besten Chancen ins Rennen, bei den Damen spielt Angelique Kerber um ihren ersten Grand-Slam-Titel am Bois de Boulogne.

