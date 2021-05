French-Open-Qualifikation: Deutsch-österreichisches Duell in Runde eins, Start am Montag

Am Montag fällt mit dem Qualifikations-Beginn der French Open der Startschuss für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres - auch für einige deutsche und österreichische Teilnehmer wird es gleich am ersten Turniertag ernst. Das gilt auch für Tobias Kamke und Jurij Rodionov, die zum Auftakt gegeneinander spielen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 19:23 Uhr

© Getty Images Am Montag beginnt in Paris die Qualifikation

Ursprünglich hätte am 24. Mai 2021 bereits der zweite Hauptfeld-Tag der French Open über die Bühne gehen sollen, nach der pandemiebedingten Verschiebung wird am Montag aber erst die Qualifikation beginnen. Einen Tag zuvor stieg in Paris die Auslosung für ebenjene - und diese brachte auf Herrenseite gleich ein echtes Highlight aus deutsch-österreichischer Sicht mit sich.

Denn Tobias Kamke und Jurij Rodionov treffen bereits in der ersten Runde aufeinander. Die Partie findet am Montag als vierte nach 10:30 Uhr auf Court 11 statt, unmittelbar danach steigt auf demselben Court die Begegnung zwischen der Österreicherin Barbara Haas und der Britin Harriet Dart.

Novak und Ofner müssen warten

Ebenfalls als fünftes Matches des Tages angesetzt ist jenes der zweiten Österreicherin in der Qualifikation, Julia Grabher. Sie bekommt es auf Court 6 mit der an Position zwei gesetzten Aliona Bolsova zu tun. Gedulden müssen sich aus rot-weiß-roter Sicht hingegen noch Dennis Novak und Sebastian Ofner: Ihre Begegnungen gegen Mario Vilella Martinez bzw. Juan Pablo Varillas finden erst am Dienstag statt.

Die deutschen Fans dürfen sich hingegen über etwas mehr Einsätze ihre Landsleute an Turniertag eins freuen. Neben Kamke stehen mit Maximilian Marterer und Yannick Maden zwei Herren sowie mit Mona Barthel, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch drei Damen auf dem Platz.

Insgesamt gehen bei den Herren acht deutsche Spieler (zusätzlich Matthias Bachinger, Peter Gojowczyk, Daniel Masur. Cedrik-Marcel Stebe und Oscar Otte) an den Start, bei den Damen vier (zusätzlich Antonia Lottner).

Der Spielplan am Montag

Hier die Auslosung für die Qualifikation der Herren

Hier die Auslosung für die Qualifikation der Damen