French Open Qualifikation: Die Auftaktgegner von Niemeier, Rodionov, Riedi & Co.

Die Auslosung für die Qualfikation der French Open ist beendet. Insgesamt starten neun Spielerinnen und Spieler aus Deutschland, sowie jeweils sechs Profis aus der Schweiz und Österreich in die Vorausscheidung für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.05.2024, 17:45 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier ist die bestgereihte deutsche Spielerin in der Qualifikation in Roland Garros

Österreichs Ex-Weltranglisten-Dritter Dominic Thiemeröffnet als Nummer elf der Gesetzten-Liste am Montag gegen Franco Agamenone aus Italien (2. Partie nach 10:00 auf dem Court Suzanne-Lenglen) sein Qualifikationsturnier für das Grand-Slam-Event in Paris. Neben dem 30-jährigen Niederösterreicher werden noch vier weitere Spieler des ÖTV in die Vorausscheidung eingreifen: Jurij Rodionov (die Nr. 24 der Qualifikation tritt gegen den Spanier Daniel Rincon an), Filip Misolic (gegen den Japaner Sho Shimabukuro), Lukas Neumayer (gegen den Argentinier und Thiem-Kumpel Diego Schwartzman) sowie Dennis Novak (gegen Oriol Roca Batalla aus Spanien).

Der DTB ist bei den Herren mit Benjamin Hassan und Rudi Molleker vertreten, die gleich in der ersten Runde aufeinandertreffen. Zudem darf sich Henri Squire mit dem an 22 gereihten Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina messen. Auch die Schweiz ist mit drei männlichen Startern vertreten: Alexander Ritschard (gegen den Schweden Elias Ymer), Leonardo Riedi (gegen die Nr. 25 Mikhail Kukushkin aus Kasachstan) und Marc-Andrea Huesler (gegen den Italiener Francesco Maestrelli).

Sechs Damen des DTB dabei

In der Vorausscheidung der Frauen ist Deutschland groß vertreten. Insgesamt buhlen sechs Spielerinnen um die heiß begehrten Tickets in den Hauptwettbewerb von Roland Garros. Die Bestplatzierte des Sextetts ist die an fünf gereihte Jule Niemeier, die es mit der Schwedin Mirjam Bjorklund aufnehmen wird. Die weiteren DTB-Starterinnen: Nastasja Schunk (gegen die Lokalmatadorin Harmony Tan), Eva Lys (gegen die Wildcard-Spielerin aus Frankreich Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah), Noma Noha Akugue (gegen die Türkin Ipek Oz), Ella Seidl (gegen die Nr. 22 Astra Sharma aus Australien) und Mona Barthel (gegen Priscilla Hon, ebenfalls aus Australien).

Die Schweiz hat bei den Damen drei heiße Eisen im Feuer: So trifft Jill Teichmann auf die Kroatin Tena Lukas, Simona Waltert darf gegen die US-Amerikanerin Lauren Davis ihr Können abrufen und Celine Nef bekommt es mit der Nr. 18 Darja Semenistaja aus Lettland zu tun. Österreichs einzige Vertreterin in den Damen-Wettbewerben ist nach der Absage von Julia Grabher, die weiter mit ihrer Handgelenksverletzung kämpft, Sinja Kraus. Die 22-Jährige fordert die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik, die Tochter der tschechischen Damentennis-Legende Hana Mandlikova.

Die Qualifikation in Roland Garros wird live im Eurosport-Player übertragen.

Hier das Herren-Qualifikations-Tableau in Paris.

Hier das Damen-Qualifikations-Tableau in Paris.