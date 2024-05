French Open Qualifikation: Last Dance? - Dominic Thiem trifft auf Franco Agamenone

Österreichs Weltklasse-Spieler Dominic Thiem trifft in der ersten Qualifikationsrunde für die French Open auf den Italiener Franco Agamenone.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.05.2024, 18:15 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem bekommt es in der ersten Qualifikationsrunde für die French Open mit dem Italiener Franco Agamenone zu tun

Dominic Thiem tritt in dem ab morgen beginnenden Qualifikationsturnier für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres an und wird dabei auch seinen Abschied vom Major-Event in Paris geben. Ob dieser kurz oder lang ausfallen wird, bleibt abzuwarten, die erste Hürde für den Österreicher ist mittlerweile bekannt. Thiem wird auf den Italiener Franco Agamenone treffen (Montag, zweite Partie nach 10:00 Uhr auf Court Suzanne-Lenglen, live im Eurosport-Player), der mit seinen 31 Jahren aktuell auf Platz 234 des ATP-Rankings notiert ist.

Agamenone, der sich Zeit seiner Tenniskarriere vorwiegend auf der Challenger-Ebene abmüht, konnte in seiner bisherigen Laufbahn vier Sandplatz-Events auf der kleinen Tour für sich entscheiden - zuletzt im Vorjahr in Braunschweig, wo er den Russen Pavel Kotov in zwei Sätzen bezwingen konnte. Ein Duell zwischen dem Lichtenwörther und Agamenone gab es bis dato noch nicht.

Hoffnung auf vier Absagen

Sollte Thiem, der in der Vorausscheidung an elf gereiht ist, seine Eröffnungspartie erfolgreich gestalten, würde in der zweiten Runde entweder der Australier Dane Sweeny oder der Finne Otto Virtanen warten. Wenn es nach der Setzliste geht, wäre der Italiener Giulio Zeppieri als Nummer 31 der Qualifikation ein potentieller Qualifikationsfinal-Gegner.

Allerdings bleibt es auch noch bis morgen ein wenig spannend, denn sollten bis zum Beginn des Qualifikationswettbewerbs (10:00 Uhr MESZ) noch vier Spieler ihre Teilnahme im Hauptfeld absagen, könnte der Niederösterreicher in letzter Sekunde noch in den Hauptwettbewerb hineinrutschen. Ab Dienstag gibt es dann für eine Absage eines Spielers 80 Prozent des Erstrunden-Preisgelds (immerhin 73.000 Euro).

