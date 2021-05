French-Open-Qualifikation: Gojowczyk, Otte und Lottner weiter

Erfolgreicher Tag aus deutscher Sicht in der French-Open-Qualifikation: Mit Oskar Otte, Peter Gojowczyk und Antonia Lottner haben gleich drei DTB-Spieler die nächste Runde erreicht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.05.2021, 20:58 Uhr

Peter Gojowczyk ist in der French-Open-Qualifikation eine Runde weiter

Peter Gojowczyk legte dafür einen Kraftakt, in drei höchst unterschiedlichen Sätzen, hin. Nachdem der Deutsche seinen Auftaktsatz mit 6:1 einigermaßen deutlich verloren geben musste, setzte "Gojo" in Durchgang zwei mit 6:0 ein kräftiges Ausrufezeichen. Den Schwung konnte der Mann aus Dachau auch in Durchgang drei mitnehmen, in dem Peter Gojowczyk schließlich ein Break reichen sollte.

Lottner in drei Sätzen weiter

Ebenfalls in der zweiten Qualifikationsrunde steht Oskar Otte. Der Kölner gab sich gegen den Inder Prajnesh Gunneswaran keine Blöße - und insgesamt nur vier Games ab. Mit 6:2 und 6:2 spielte erspielte sich Otte nun ein Duell mit Danilo Petrovic. Dabniel Masur und Matthias Bachinger hingegen sind gescheitert.

Bei den Damen schaffte indes Antonia Lottner den Einzug in die nächste Runde. Die Deutsche besiegte Anna Kalinskaja in drei Sätzen und trifft nun auf Lara Arruabarrena.