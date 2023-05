French Open Qualifikation: Maximilian Marterer verliert zum Auftakt

Der Deutsche Maximilian Marterer ist in der ersten Runde der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Roland Garros in Runde eins an dem Lokalmatador Dan Added gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2023, 14:05 Uhr

© GEPA pictures Maximilian Marterer ist gleich zu Beginn der Qualifikation für die French Open ausgeschieden

Maximilian Marterer war als einziger deutscher Herr am Montag bei der Qualfikation für das Grand-Slam-Turnier in Paris im Einsatz. Der Nürnberger musste allerdings sein Erstrunden-Match gegen den französischen Wildcard-Spieler Dan Added in zwei Sätzen verloren geben. Marterer unterlag nach etwas mehr als eineinhalb Stunden Spielzeit mit 4:6, 4:6.

Während mit Jan-Lennard Struff, Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Oscar Otte vier DTB-Spieler fix im Hauptfeld des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres stehen, haben am Dienstag noch Yannick Hanfmann und Dominik Köpfer die Chance den ersten Schritt Richtung Hauptwettbewerb zu machen. Köpfer bekommt es dabei mit dem Ungarn Zsombor Piros zu tun, Hanfmann muss sich indes gegen den Italiener Mattia Bellucci beweisen.

Hier das Einzel-Qualifikations-Tableau aus Paris.