French Open: Rafael Nadal beschenkt sich an seinem Geburtstag mit Dreisatzsieg über Richard Gasquet

Rafael Nadal ist an seinem 35. Geburtstag souverän in die dritte Runde der French Open eingezogen. Der Weltranglistendritte besiegte Richard Gasquet mit 6:0, 7:5 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 23:33 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal besiegte Richard Gasquet in drei Sätzen

Bei allem Respekt für Richard Gasquet war Rafael Nadal mit seinem French-Open-Zweitrundengegner an seinem 35. Geburtstag wohl alles andere als unglücklich. Alle 16 vorangegangenen Duelle waren an den 20-fachen Grand-Slam-Sieger gegangen und der Spanier zeigte auch an diesem Donnerstagabend zunächst gleich einmal, warum der Franzose getrost zu seinen Lieblingsgegnern gezählt werden darf.

Nadal beschäftigte Gasquet vor leeren Zuschauerrängen insbesondere mit der Topspin-Vorhand in die Rückhandecke und übernahm so beinahe in jedem Ballwechsel früh das Kommando - folgerichtig ging der erste Satz mit 6:0 an den Weltranglistendritten.

Nadal in Runde drei gegen Norrie

Im zweiten Durchgang änderte sich zunächst nicht allzu viel am Spielgeschehen, just ab dem Stand von 2:5 drehte Gasquet dann aber auf: Der 34-Jährige sicherte sich nach Abwehr eines Satzballs die nächsten drei Games und schnupperte anschließend sogar an einem weiteren Break. Nadal wusste sich im entscheidenden Augenblick jedoch zu fokussieren, brachte sein Aufschlagspiel durch und nahm seinem Kontrahenten anschließend das Service zum Satzgewinn ab.

Danach war Gasquets Wills gebrochen, der 13-fache French-Open-Sieger fand hingegen wieder besser zu seinem Spiel und sicherte sich nach 2:14 Stunden Spielzeit den letztich ungefährdeten 6:0, 7:5 und 6:2-Erfolg. Nach der 17. Niederlage im 17. Match gegen Nadal schied mit Gasquet somit auch der letzte Einzel-Vertreter aus. Für Nadal wird es indes am Samstag in der dritten Runde gegen Cameron Norrie weitergehen.

