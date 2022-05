French Open: Rafael Nadal - Die Sorgenfalten werden kleiner

Rafael Nadal scheint trotz seiner anhaltenden Fußprobleme bereit für die French Open. Am Mittwoch absolvierte der Spanier in Paris seine erste Trainingseinheit.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2022, 21:45 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal absolvierte am Mittwoch seine erste Trainingseinheit in Paris

Rafael Nadal ist zurück in Paris. Am Mittwoch spulte der 13-fache French-Open-Titelträger am Bois de Boulogne seine erste Trainingseinheit ab und hinterließ dabei einen gesundheitlich besseren Eindruck als noch zuletzt in Rom. Wie mehrere Journalisten übereinstimmend berichteten, hatte der Spanier mit seinem linken Fuß offenbar keine allzu großen Probleme.

In der Vorwoche hatte Nadal im Foro Italico gegen Denis Shapovalov noch unter großen Schmerzen verloren und so einige Zweifel an seiner Teilnahme an den French Open aufkommen lassen. Schon seit Beginn seiner Karriere leidet der Mallorquiner am Müller-Weiss-Syndrom, einer Deformation des Mittelfußknochens.

"Ich bin nicht verletzt, ich lebe mit dieser Verletzung", gab Nadal nach seiner Pleite in Rom zu Protokoll. In Paris schien er diese zumindest am Mittwoch einigermaßen im Griff zu haben, ein Trainingsmatch gegen den den Weltranglisten-95. Jaume Munar wurde beim Stand von 6:3 und 3:2 für den 35-Jährigen beendet.

Für Nadal geht es bei den am Sonntag beginnenden French Open um den 22. Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Im Vorjahr unterlag der Spanier Novak Djokovic im Halbfinale in vier Sätzen. Zu einem Wiedersehen mit dem serbischen Branchenprimus könnte es in diesem Jahr bereits im Viertelfinale kommen.