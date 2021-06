French Open: Rafael Nadal feiert einigermaßen souveränen Auftakterfolg gegen Alexei Popyrin

Rafael Nadal steht bei den French Open erwartungsgemäß in der zweiten Runde. Der Mallorquiner besiegte zum Auftakt den Australier Alexei Popyrin mit 6:3, 6:2 und 7:6 (3) (Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen!). Ebenfalls in der zweiten Runde steht Diego Schwartzman, der mit Yen-hsun Lu keine Probleme hatte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 18:55 Uhr

Bis zum Stand von 4:3 aus Sicht von Rafael Nadal bekamen die Zuschauer am Court Philippe Chatrier ein durchaus ausgeglichenes Match zu sehen: Popyrin startete frech, beschäftigte den Weltranglistendritten und war anfangs dem Break sogar näher als sein 34-jähriges Gegenüber. Aber eben nur bis zum Stand von 4:3. Dann erhöhte der große Dominater der French Open nämlich noch einmal die Schlagzahl, profitierte von einer kleinen Schwächephase des Australiers und schnappte sich das Break - und wenig später auch den ersten Satz.

Ein Bruch in diesem Match, schaffte es Nadal doch gleich zum Start in den zweiten Durchgang, das frühe Break nachzulegen. Zwar konnte Popyrin immer wieder Duftmarken setzen, in dieser Phase wollte für den 21-Jährigen jedoch wenig Zählbares hinausschauen. Das zeigte sich direkt in den folgenden Augenblicken: Nadal vereitelte eine Chance des Australiers auf das postwendende Rebreak - und schappte sich direkt ein weiteres Break zum 3:0.

Nadal mit Problemen in Satz drei

Das sollte sich der Weltranglistendritte nicht mehr nehmen lassen, der Spanier transportierte den Zwei-Break-Vorsprung souverän zum 6:2-Satzgewinn. Und das, ohne wirklich an seine persönlichen Leistungsgrenzen gehen zu müssen. Diese erreichte der Mallorquiner auch zum Start in den dritten Durchgang nicht, diesmal jedoch mit Konsequenzen: Alexei Popyrin witterte nämlich seine Chance, servierte sich langsam aber sicher in eine Topform und wurde auch bei Aufschlag Nadal zusehends gefährlich.

Somit sollte Poyprin auch gelingen, dem Spanier diesen schließlich abzunehmen. Der Australier schnappte sich beim Stand von 3:2 das Break und hatte beim Stand von 5:3 sogar zwei Satzbälle. Diese vergab der 21-Jährige jedoch auf äußerst bittere Art und Weise. Zuerst unterlief Popyrin ein Doppelfehler, dann segelte der Überkopfvolley meilenweit ins Aus. Und Rafael Nadal? Der schlug eiskalt zu, holte das Rebreak und stellte souverän mit eigenem Aufschlag auf 5:5.

Nadal trifft auf Gasquet

Der Spanier hatte dann sogar die zweifache Gelegenheit, ein weiteres Break hinterherzulegen, präsentierte sich in dieser Phase aber ungewohnt fehleranfällig. Mit eigenem Aufschlag machte der 13-fache French-Open-Sieger wenig später aber dennoch das Tiebreak klar. In der Kurzentscheidung war der 34-Jährige dann der klar sichere und bessere Mann am Platz, zog schnell auf 5:1 davon. Das ließ sich Nadal nicht mehr nehmen, mit 7:3 löste der Spanier das Zweitrundenticket.

In der zweiten Runde wartet Nadal nun auf Richard Gasquet, der das rein-französische Erstrundenduell mit Hugo Gaston souverän in drei Sätzen für sich entschieden hatte. In der dritten Runde könnte der Mallorquiner auf den formstarken Briten Cameron Norrie treffen. Ebenfalls eine Runde weiter ist am Dienstag Diego Schwartzman gekommen. Der Argentinier gab sich gegen Yen-hsun Lu keine Blöße und löste mit 6:2, 6:2 und 6:3 das Zweitrundenticket.

