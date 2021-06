French Open: Roger Federer gegen Marin Cilic - Ein Duell mit Historie

Roger Federer bekommt es in der zweiten Runde der French Open mit dem Kroaten Marin Cilic zu tun. Ein Duell zweier Grand-Slam-Sieger - und ein Duell mit Geschichte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 23:58 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Marin Cilic vs. Roger Federer - das gab es in der Vergangenheit bereits einige Male zu sehen

Es war der 28. Januar 2018, als sich Roger Federer und Marin Cilic das letzte Mal gegenüberstehen sollten. Damals, vor nun bereits gut drei Jahren, stand nichts Geringeres als ein Grand-Slam-Titel zur Disposition, der Triumph bei den Australian Open anno 2018 wurde in einem kroatisch-schweizer Länderduell entschieden.

Und es war - wie schon 19 Mal zuvor - der mittlerweile 39-jährige Federer, der den längeren Atem beweisen sollte, der sich in fünf umkämpften Sätzen den Titel in Down Under sichern konnte. Ein Titel, welcher den Schweizer zu Tränen rührte, wohlwissend, dass dies eine der letzten Chancen auf den ganz großen Coup im Herrentennis gewesen sein könnte.

Federer kehrt blendend nach Paris zurück

Nun hat Federer seither - allen voran in Wimbledon - bewiesen, dass Alter in seinem konkreten Fall vor allem vor einem nicht schützt: Vor Erfolgen. Für Titel Nummer 21 auf Major-Ebene sollte es für Federer zwar (bislang noch) nicht reichen, dass dieser sich aber durchaus noch in der Lage fühlt, auf der höchsten Ebene im Tennissport erneut zuzuschlagen, zeigt das jüngste Comeback des Schweizers - im stolzen Alter von 39 Jahren.

Ein Comeback, das Federer zuletzt auch zurück nach Paris, zurück an den Bois de Bolougne führte, wo der 39-Jährige zum Auftakt eine großartige Performance gegen Denis Istomin ablieferte und souverän sein Zweitrundenticket löste. Eine zweite Runde, die nun einen wahren Kracher bereithält: Und zwar das Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Grand-Slam-Sieger, das Aufeinandertreffen von Marin Cilic und Roger Federer.

Cilic streut Federer Rosen

Bereits zehn Mal hielt die ATP-Tour dieses Duell nun schon bereit - neun Mal war es Federer, der 20-fache Grand-Slam-Champion, der die Oberhand behalten sollte. Nichtsdestotrotz ist die gegensetige Hochachtung unter beiden groß, insbesondere Cilic zollte dem Schweizer zuletzt Respekt: "Hut ab vor Roger für seine Motivation und sein Niveau in den letzten paar Jahren. Wenn man ihn spielen sieht, hat man nicht das Gefühl, dass er fast 40 Jahre alt ist."

Federer selbst zeigte sich nach seinem Auftaktsieg durchaus zufrieden mit seiner Leistung, legte seine Marschrichtung für die kommenden Turniertage überraschend offen dar: "Ich habe mich heute ziemlich gut bewegt. Ich habe auch Rallyes kurz gehalten, damit ich nicht in die langen Ballwechsel hineingezogen werde. Habe immer wieder den Dropshot eingesetzt", so Federer, der ohne ganz großen Druck in die kommenden Runden - und damit auch das Duell mit Marin Cilic blickt: "Wir werden sehen."