French Open: Roger Federer - Rückzug nach der Mitternachtsshow?

Roger Federer zieht nach seinem mühevollen Viersatzsieg über Dominik Koepfer einen Verzicht auf das Achtelfinale bei den French Open in Erwägung.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 06.06.2021, 09:26 Uhr

© Getty Images War es das für Roger Federer in Paris 2021?

"Ich weiß nicht, ob ich spielen werde", sagte der 39-Jährige, nachdem er erst gegen 0.45 Uhr in der Nacht zu Sonntag den 7:6 (5), 6:7 (3), 7:6 (4), 7:5-Erfolg gegen die deutsche Nummer drei perfekt gemacht hatte. Und das vor leeren Rängen auf dem Court Philippe-Chatrier.

"Ich muss nun entscheiden, ob ich weiterspiele oder nicht", sagte der 39 Jahre alte Federer mit Blick auf das Achtelfinale gegen den Italiener Matteo Berrettini am Montag: "Ist es zu riskant, das Knie zu großer Belastung auszusetzen? Ist es ein guter Zeitpunkt, eine Ruhepause einzulegen?" Der formstarke Berrettini stand zuletzt im Endspiel in Madrid, wo er in drei Sätzen gegen Alexander Zverev verlor. Im Viertelfinale würde wohl der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic warten.

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Federer spielt in Paris sein erstes Major-Turnier seit den Australian Open 2020. In der Folge hatte er sich zwei Knie-Operationen unterzogen und musste einen mühsamen Neuaufbau bewältigen. Federer hatte durchblicken lassen, dass ihm die Sandplatzsaison eher zur Vorbereitung auf Wimbledon dient. In der gesamten Spielzeit hat Federer nun sechs Matches absolviert: In Doha gegen Daniel Evans und Nikoloz Basilashvili, in Genf gegen Pablo Andujar und in Roland Garros gegen Denis Istomin, Marin Cilic und eben Dominik Koepfer.

