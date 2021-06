French Open: Roger Federer schlägt Marin Cilic in vier Sätzen

Roger Federer qualifizierte sich durch einen Viersatzerfolg über Marin Cilic für die dritte Runde der French Open 2021. In dieser bekommt er es mit dem Deutschen Dominik Koepfer zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 18:51 Uhr

© Getty Images Roger Federer schlug Marin Cilic in vier Sätzen

Als sich Roger Federer und Marin Cilic zum bis dato letzten Mal gegenübergestanden waren, ging es 2018 in Melbourne um einen Grand-Slam-Titel. Schon vor etwas mehr als drei Jahren sollte sich der Schweizer durchsetzen und auch in Paris war es letztlich der 20-fache Major-Champion, der den Platz als Sieger verließ.

Dabei kam Federer nach einem souverän gewonnenen ersten Satz im zweiten Abschnitt - auch aufgrund einer Time Violation bei Rückschlag - ins Straucheln und musste diesen mit 2:6 abgeben. Den vorentscheidenden dritten Durchgang entschied der 39-Jährige dann aber nach einem starken Tiebreak für sich.

Im vierten Satz gelang dem Weltranglistenachten ein Break zum 3:1, um die Partie endgültig in die aus seiner Sicht richtige Richtung zu lenken. Nach 2:35 Stunden Spielzeit verwertete Federer seinen zweiten Matchball zum 6:2, 2:6, 7:6 (4) und 6:2-Sieg.

"Ich hatte heute Spaß! Ich war ein bisschen überrascht von meiner Spielweise, weil ich in letzter Zeit nicht so viel gespielt habe. Ich hatte Höhen und Tiefen, aber ich bin zufrieden", sagte Federer nach dem Match. In der dritten Runde trifft er nun auf Dominik Koepfer. Der Deutsche gewann sein Zweitrundenmatch gegen Taylor Fritz in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros