French Open: Schon die Auslosung verspricht Hochspannung

Am heutigen Donnerstag geht die Auslosung für die French Open 2022 über die Bühne. Die spannendste Frage bei den Herren lautet: Wo landen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2022, 21:46 Uhr

© Getty Images Am Court Philippe Chatrier wird am 5. Juni der Sieger gekrönt

Als bei den diesjährigen Australian Open die Auslosung bei den Herren anstand, blickte die gesamte Welt nach Melbourne. Der Name Novak Djokovic wurde zunächst am oberen Ende des Rasters geführt, aus bekannten Gründen durfte der Serbe dann aber doch nicht am ersten Grand-Slam-Event der Saison teilnehmen.

Ein derartiges Szenario droht bei den French Open in Paris zwar nicht, dennoch herrscht bei den Herren vor der Auslosung (Donnerstag, 18:45 Uhr) Hochspannung. Die zwei Gründe dafür kommen aus Spanien und tragen die Namen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz. Nadal wird in Paris an Position fünf gesetzt sein, Alcaraz wird als Nummer sechs ins Rennen gehen. Demnach könnte Djokovic schon im Viertelfinale auf einen der beiden Iberer treffen.

Medvedev als Wunschgegner

Hinter Djokovic bekleiden Daniil Medvedev, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas die Position zwei bis vier. Bei allem Respekt für Medvedev dürften Nadal und Alcaraz darauf hoffen, im Viertel des amtierenden US-Open-Champions zu landen. Somit würden die beiden auch bis zum Finale einem etwaigen Duell mit Djokovic entgehen.

Wohl nichts mit dem Titelkampf zu tun haben wird Dominic Thiem, der bei den French Open bereits zweimal das Finale erreichte. Angesichts dieses Umstands würden die Topspieler ein frühes Duell mit dem ungesetzten Österreicher trotz seines Negativlaufs wohl gerne vermeiden. Weitere unangenehme Erstrundengegner für die Gesetzten sind unter anderem auch Holger Rune, Fabio Fognini, David Goffin und Stan Wawrinka.

Die Entry List für die French Open