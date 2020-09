French Open: "Sehr knifflig" - Herwig Straka mit Dominic Thiems Auslosung nicht glücklich

Dominic Thiem muss bei den French Open mit einer sehr schwierigen Auslosung zurechtkommen. Auch Manager Herwig Straka zeigte sich mit dem möglichen Weg des Österreichers zum Titel nicht gerade glücklich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.09.2020, 02:32 Uhr

© GEPA Laut Herwig Straka ist Dominic Thiem für die French Open gerüstet

Marin Cilic, Reilly Opelka, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Gael Monfils, Rafael Nadal und Novak Djokovic - so liest sich Dominic Thiems vorgezeichneter Weg zum zweiten Grand-Slam-Titel. Der Österreicher erwischte in Paris die mit Abstand schwierigste Auslosung aller Topstars und muss dementsprechend von der ersten Sekunde an hellwach sein.

Das weiß auch Thiems Manager Herwig Straka. "Sehr knifflig", meinte der Turnierdirektor des ATP-500-Events in Wien gegenüber der APA zur Auslosung. Dass sein Schützling bei den US Open triumphierte, sieht Straka dabei nicht als Vorteil: "Es beginnen die French Open auch wieder bei Null."

Thiems Form sollte passen

"Man muss genauso wie bei den US Open einmal die ersten Runden gewinnen, damit man weit kommt. Und mit der Auslosung ist das natürlich nicht leichter geworden", so Straka weiter. Einen Vorteil habe das Auftaktlos Cilic, gegen den Thiem im direkten Vergleich mit 3:0 führt, aber: "Die Gefahr, dass er das auf die lockere Art nimmt, auf die leichte Schulter, ist nicht gegeben."

Die Form sollte beim Österreicher indes passen. "Er hat das nach ein paar Tagen recht gut wieder weggesteckt", sagte Straka in Bezug auf mögliche Ermüdungserscheinungen nach den US Open.

Die Zeit nach dem Triumph in New York habe Thiem genutzt, um körperlich und mental wieder auf 100 Prozent zu kommen. Seit Mittwoch weilt der Weltranglistendritte nun bereits in Paris, am Donnerstag absolvierte er auf dem Court Suzanne Lenglen mit Nicolas Massu sein erstes Training. Am Freitag steht für Thiem eine Einheit mit Stan Wawrinka auf dem Programm.