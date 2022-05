French Open 2022 - Spielplan am Montag: Rafael Nadal im Einsatz, Novak Djokovic mit Night Session

Bei den French Open 2022 greifen am Montag auch Rekordsieger Rafael Nadal und Titelverteidiger Novak Djokovic ins Geschehen ein. Der Djoker startet allerdings erst spät. Iga Swiatek startet um 11 Uhr in den Tag.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2022, 19:38 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Den Montag eröffnen wird die Nummer 1 der Welt bei den Damen: Iga Swiatek beginnt um 11 Uhr auf Court Philippe-Chatrier gegen Qualifikantin Lesia Tsurenko, danach gibt sich Titelverteidigerin Barbora Krejcikova die Ehre gegen die junge Französin Diane Parry - aktuell auf Rang 97 notiert und ausgestattet mit einer wunderschönen einhändigen Rückhand.

Die Ausgangslagen sind für Swiatek und Krejcikova recht unterschiedliche: Swiatek steht aktuell bei 28 Matchsiegen in Folge; Krejcikova hat zuletzt im Februar in Doha gespielt und noch kein Wettkampfmatch auf Sand in 2022 absolviert.

Im Anschluss dann: Rafael Nadal gegen Jordan Thompson. Nadal hatte sich im Vorfeld von Roland Garros wieder optimistischer gezeigt, was seinen maladen Fuß angeht, und spielt, laut Alexander Zverev, auf seinem Lieblingsplatz ohnehin leichtfüßiger und schneller als irgendwo anders.

Am Abend dann, ab 20.45 Uhr: Darf Novak Djokovic in der extra-kostenpflichtigen Night Session ran, gegen Yoshihito Nishioka.

Osaka gegen Anisimova auf Suzanne-Lenglen

Auf Court Suzanne-Lenglen eröffnet derweil Naomi Osaka um 11 Uhr. Es klingt kurios, aber ist so: Sie spielt (als Ungesetzte) gegen die an 27 notierte Amanda Anisimova. Und hat ungute Erfahrungen: Anisimova hatte sie zuletzt bei den Australian Open diesen Jahres besiegt.

Danach trifft Stan Wawrinka auf Corentin Moutet, es folgen Anett Kontaveit gegen Ajla Tomljanovic und Richard Gasquet gegen Lloyd Harris.

Auch Angelique Kerber, Andres Petkovic und Emma Raducanu im Einsatz

Straßburg-Siegerin Angelique Kerber ist ebenso im Einsatz gegen Magdalena Frech (3. Spiel nach 11 Uhr, Court 6), auch Andrea Petkovic gegen Lokalmatadorin Oceane Dodin (11 Uhr, Court Simonne-Mathieu) und US-Open-Siegerin Emma Raducanu gegen Linda Noskova (3. Spiel nach 11 Uhr, Court Simonne Mathieu).

Und, aus Schweizer Sicht: Viktorija Golubic gegen Katie Volynets (4. Spiel, Court 9) und Henri Laaksonen gegen Pedro Martinez (4. Match, Court 12).

Zum gesamten Schedule of Play kommt ihr hier!