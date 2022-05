French-Open-Spielplan: Deutsche Festspiele am Chatrier, Nadal in der Nightsession

Der heutige Tag bei den French Open 2022 hält die Zweitrundenpartien auf der oberen Hälfte des Draws parat. Alexander Zverev und Angelique Kerber eröffnen am Court Philippe Chatrier ab 12:00 Uhr. Rafael Nadal schlägt in der Nightsession auf.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.05.2022, 21:04 Uhr

Alexander Zverev darf am Mittwoch am Court Philippe Chatrier ran

Alle deutschen Tennisfans, die sich ein Ticket für den vierten Tag der French Open ergattert haben, müssen sich am frühen Mittwochnachmittag kaum bewegen. Nach Angelique Kerber, die ab 12:00 Uhr am Court Philippe Chatrier gegen die französische Wildcard Elsa Jacquemot eröffnet, darf direkt Landsmann Alexander Zverev ran, der es im größten Stadion der Anlage mit dem Argentinier Sebastian Baez zu tun bekommt (Hier im Liveticker!).

Es folgt das mit Spannung erwartete Duell zwischen Belinda Bencic und Bianca Andreescu, ehe Corentin Moutet und Rafael Nadal (Hier im Liveticker!) den Spieltag am Court Philippe Chatrier in der Nightsession (nicht vor 20:45 Uhr) beschließen werden. Der mögliche Viertelfinalgegner Nadals - Novak Djokovic - wird im dritten Match nach 11:00 Uhr am Court Suzanne-Lenglen aufschlagen, Djokovic trifft auf Alex Molcan aus der Slowakei.

Alcaraz auf Simonne-Mathieu gegen Ramos Vinolas

Zuvor gibt sich US-Open-Siegerin Emma Raducanu die Ehre, die Britin trifft auf Aliaksandra Sasnovich. Im zweiten Match des Tages treffen in der zweitgrößten Arena Karolina Muchova und Maria Sakkari aufeinander. Nach dem Duell zwischen Novak Djokovic und Alex Molcan steht außerdem das Zweitrundenduell zwischen Sebastian Korda und Richard Gasquet an.

Mit einem Auftritt im drittgrößten Stadion muss sich indes Youngster Carlos Alcaraz begnügen, der Spanier trifft im dritten Match nach 11:00 Uhr auf Landsmann Albert Ramos Vinolas. Zuvor stehen die Zweitrundenmatches von John Isner (gegen Gregoire Barrere) und Cori Gauff (gegen Alison van Uytvanck) am Court Simonne-Mathieu auf dem Programm.

Andrea Petkovic muss am Mittwoch indes früh ran, die Deutsche bekommt es ab 11:00 Uhr mit der Belarussin Victoria Azarenka zu tun - und zwar auf Court 14.

Weitere spannende Zweitrundenmatches

Botiv van de Zandschulp vs. Fabio Fognini Viertes Match nach 11:00 Uhr Felix Auger-Aliassime vs. Camilo Ugo Carabelli 11:00 Uhr Grigor Dimitrov vs. Borna Coric Viertes Match nach 11:00 Uhr Jaume Munar vs. Diego Schwartzman Drittes Match nach 11:00 Uhr

Hier das Herren-Tableau bei den French Open!

Hier das Damen-Tableau bei den French Open!

Hier die Order of Play für den Mittwoch!