French Open: Stan Wawrinka sagt Teilnahme ab

Stan Wawrinka wird in diesem Jahr bei den French Open nicht an den Start gehen. Der Schweizer sagte seine Teilnahme am zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Montag ab.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2021, 11:49 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Stan Wawrinka wird heuer nicht in Paris spielen

Es war Ende März, als sich Stan Wawrinka einem "kleinen Eingriff" am linken Fuß unterzog und ankündigte, für "einige Wochen" pausieren zu müssen. Doch offenbar hat der dreifache Grand-Slam-Sieger nach wie vor mit Problemen zu kämpfen, sagte er am Montag doch seine Teilnahme für die am 30. Mai beginnenden French Open ab.

Schon zuvor hatte Wawrinka auf sämtliche Sandplatzturniere verzichtet, sein bis dato letztes Match bestritt der 36-Jährige am 9. März beim ATP-250-Turnier in Doha - er verlor in drei Sätzen gegen Lloyd Harris. Auch zuvor war es für den Schweizer in diesem Jahr nicht nach Wunsch gelaufen: Bei keinem seiner vier Turnierauftritte gewann Wawrinka mehr als zwei Matches.

Der French-Open-Sieger des Jahres will offenbar beim ATP-250-Turnier in Stuttgart auf die Tour zurückkehren. Denn obwohl Wawrinka in Monte Carlo derzeit auf Hartplatz trainiert, steht er auf der Entry List des Rasenevents in Baden-Württemberg.