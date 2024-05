French Open: Stan Wawrinka führt mit 2:0-Sätzen gegen Andy Murray - im TV, Livestream und Liveticker

Stan Wawrinka trifft in Runde 1 der French Open 2024 auf Andy Murray - ab 20.15 Uhr live im TV und Livestream auf Eurosport und Discovery Plus und im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 22:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stan Wawrinka, Andy Murray

Es ist das Highlight-Match an Tag 1 in Roland-Garros 2024 - und weckt so viele Erinnerungen!

24 Matches haben Wawrinka und Murray bereits gegeneinander gespielt, 13 zu 9 lautet die Bilanz für Murray. Und alleine drei Mal stand man sich in Paris gegenüber, in Erinnerung ist vor allem das dramatische Fünf-Satz-Duell im Halbfinale 2017, das Wawrinka gewann... und in dem sich Murray die Hüfte ruinierte...

Murray quält sich danach lange, beendete seine Karriere fast zu Beginn des Jahres 2019 und kam schon im Sommer mit teils künstlicher Hüfte zurück. In altbekannte Höhen ging es seither nicht mehr, die Top 50 immerhin knackte der Ex-Weltranglisten-Erste noch mal. Nur in 2024 läuft es bislang mäßig, zumal sich Murray im Frühjahr nochmals verletzte. Nun also das erneute Comeback. Um womöglich im Sommer, auf dem geliebten Gras oder bei den Olympischen Spielen, seine ruhmreiche Karriere ausklingen zu lassen.

Der Schotte übt aktuell mit einem neuen Racket für mehr Power, ob er diese einbringen kann in diesem Retro-Duell?

Wawrinka begeistert die Zuschauer in Paris!

Wawrinka hatte ebenfalls viele körperliche Probleme, das Knie zwang auch ihn lange zum Pausieren. Im Vorjahr begeisterte er noch mal in Roland-Garros - dort, wo er 2015 sensationell gesiegt hatte - und bot Thanasi Kokkinakis einen starken Kampf in Runde 2. Ein Karriereende? Muss noch nicht sein in 2024, ließ es kürzlich anklingen.

Das Ex-Top-Duell ist aufgrund der langen Auszeiten nun rankingmäßig eines im hinteren Bereich: Wawrinka ist die Nummer 98 der Weltrangliste, Murray die 75. Aber alle wollen die beiden noch mal sehen!

Murray - Wawrinka: Wo es einen Livestream gibt

Das Spiel zwischen Andy Murray und Stan Wawrinka ist das erste Night-Match des Turniers, um 20.15 Uhr geht's los. Eurosport und Discovery Plus übertragen im TV und via Livestream, wir haben den Ticker für euch!