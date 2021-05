French Open: Stefanos Tsitsipas möchte "Überraschung des Turniers" sein

Stefanos Tsitsipas geht als Mitfavorit in die am Sonntag startenden French Open. Zumal der Grieche mit breiter Brust in das Major am Bois de Bolougne gehen wird.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.05.2021, 09:52 Uhr

Es war ein berührendes Bild, das sich am Ende des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo zeigen sollte: Stefanos Tsitsipas und seine Familie liegen sich in Armen, insbesondere Papa Apostolos konnte seine Emotionen kaum im Zaum halten. Wenige Augenblicke zuvor hatte Sohnemann Stefanos nämlich Historisches geschafft, hat seinen ersten Masters-Triumph gefeiert - es war zudem der erste griechische Titelgewinn auf diesem Niveau.

Der Triumph im Fürstentum war für den 22-Jährigen gleichbedeutend mit dem Start in eine hervorragende Sandplatzsaison, in Barcelona erreichte der Grieche das Finale, in Rom war im Viertelfinale hauchdünn gegen Novak Djokovic Endstation - und in Lyon finalisierte Tsitsipas schließlich die Vorbereitung auf die French Open mit seinem siebenten Titel auf ATP-Niveau.

Tsitsipas mit guter Auslosung

Mit dementsprechend breiter Brust geht der Weltranglistenfünfte nun auch ins große Finale der europäischen Sandplatzsaison, ins Grand Slam unterm Eiffelturm, in die French Open. Das machte Tsitsipas auch am Media Day vor dem Start des Hauptfeldes am Sonntag unmissverständlich klar: "Zuallererst möchte ich, wann immer ich spiele, die Überraschung des Turniers sein. Das ist das, was ich am meisten mag."

"Endlich, einmal", freute sich Tsitsipas angesichts der Tatsache, im Draw fernab von Novak Djokovic und Rafael Nadal zu finden zu sein - diese befinden sich nämlich auf der oberen Hälfte des Tableaus, Tsitsipas zusammen mit Thiem, Medvedev und Zverev auf der unteren. Nur um sogleich eine Kampfansage an die beiden Topfavoriten zu richten: "Ich bin bereit, gegen jeden von ihnen anzutreten, und ich bin aufgeregt, gegen jeden von ihnen anzutreten."

Tsitsipas trainiert mit Thiem

Er sehe keinen Grund, sich vor irgendjemandem in diesem Turnier zu fürchten - zumal er selbst in ausgezeichneter Verfassung in das Grand Slam gehe. "Ich habe mein Spiel gut gefühlt, ich habe meine Muster wirklich gut genutzt, ich habe viel Druck mit meinem Aufschlag gemacht. Ich bin einfach konstant auf dem Platz, konstant mit meiner Power, mit der Art, wie ich angreife und wie ich riskiere", erklärte Tsitsipas, der am Donnerstag eine Trainingseinheit mit Dominic Thiem, einem möglichen Halbfinalgegner, absolvierte.

Die Vorbereitung sei also perfekt, wie Tsitsipas betonte: " Ich denke, es würde als meine beste Grand-Slam-Vorbereitung bis jetzt gelten. Jetzt ist die ganze Aufmerksamkeit, der ganze Fokus auf die nächste Woche gerichtet." Der schließlich auch noch präzisierte, was er unter einer Überraschung überhaupt verstehe: "Alles besser als das Halbfinale, das wäre wohl eine Überraschung."