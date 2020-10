French Open: Stefanos Tsitsipas von Dominic Thiem inspiriert

Stefanos Tsitsipas hat US-Open-Champion Dominic Thiem nach seinem Halbfinaleinzug bei den French Open in höchsten Tönen gelobt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2020, 09:56 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem 2019 in London

Heute wird sich im Stade Roland Garros vielleicht auch weisen, wie weit Inspiration einen Ausnahme-Tennisspieler tragen kann: Stefanos Tsitsipas tritt im Halbfinale der French Open 2020 gegen Novak Djokovic an - so wie 2019 Dominic Thiem. Zu einer anderen Jahreszeit, mit anderen Bällen, aber immerhin: Die Einsätze und der Gegner am heutigen Freitag (ab 17 Uhr bei Eurosport) sind gleich hoch. Thiem hatte vor knapp 16 Monaten in einem vom Wetter arg beeinflussten Fünf-Satz-Thriller die Oberhand behalten, Novak Djokovic war not amused.

Stefanos Tsitsipas steht erst zum zweiten Mal in der Vorschlussrunde eines Majors, seine Premiere hatte er in Australien im vergangenen Jahr gegeben, nachdem er zuvor auch Roger Federe besiegt hatte. Da liest sich Thiems sportlicher Lebenslauf in Bezug auf die Grand Slams noch besser. Was auch dem regierenden ATP-Weltmeister nicht verborgen geblieben und zugleich Ansporn ist.

Tsitsipas gegen Munar in Schwierigkeiten

„Was Dominic erreicht hat, ist großartig“, erklärte Tsitsipas in Paris nach seinem Viertelfinal-Erfolg gegen Andrey Rublev also. „Zweimal in Folge das Finale der French Open zu erreichen, das ist wirklich inspirierend. Dominic ist jemand, der mir dabei hilft, das Spiel besser zu verstehen, und noch härter daran zu arbeiten, damit ich ich auch das erreiche, was er geschafft hat. Er ist ein netter Kerl abseits des Platzes. Und ein großer Workaholic auf dem Platz.“

Tsitsipas hat seine persönliche Tour de France 2020 gegen Jaume Munar begonnen, wäre dabei beinahe ausgeschieden. Rein zufällig war Munar auch der erste Gegner von Dominic Thiem bei den US Open vor wenigen Wochen. Thiem war dabei dem Ausscheiden allerdings zu keiner Sekunde nahe. Ab Runde zwei gingen Tsitsipas die Matches leichter von der Hand, vor allem der Erfolg gegen Rublev geriet ziemlich beeindruckend.

Thiem als Vorbild für die Jüngeren

Tsitsipas und Thiem teilen sich denselben Ausrüster, waren im Sommer 2018 für einen halben Tag gemeinsam im steirischen Wörschach zu Gast, um den örtlichen Tennisclub zu ehren. Wiewohl die großen Freundschaften von Thiem auf der ATP-Tour wohl Dennis Novak und Diego Schwartzman gehören, scheint auch das Einvernehmen mit Stefanos Tsitsipas ein gutes zu sein. Gut möglich, dass da auch die gemeinsamen Tage bim Laver Cup in Genf im vergangenen Herbst geholfen haben.

„Wir sind gute Freunde“, gab Tsitsipas in seiner Pressekonferenz nach dem Rublev-Sieg also noch zu Protokoll. „Ich glaube, dass ich viel von ihm lernen und meinem Spiel hinzufügen kann. Für die jüngeren Spieler ist Dominic jemand, zu dem sie wirklich aufschauen können.“ Auch weil Dominic Thiem einer der wenigen ist, die Novak Djokovic in den letzten Jahren bei einem Grand-Slam-Turnier besiegen konnten.

