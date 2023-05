French Open: Thiem steht nach Nadal-Absage fix im Hauptfeld

Durch Rafael Nadals Absage steht Dominic Thiem fix im Hauptfeld der French Open.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2023, 18:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images 2019 standen sich Dominic Thiem und Rafael Nadal im French-Open-Finale gegenüber

Wie er am Donnerstag ankündigte, wird Rafael Nadal die French Open erstmals seit 2004 nur als Zuschauer verfolgen. Der 36-Jährige sagte seine Teilnahme am zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres aufgrund anhaltender Probleme am Hüftbeuger ab. Davon profitiert ausgerechnet Dominic Thiem, der nun direkt im Hauptfeld steht.

Thiem, der sowohl 2018 als auch 2019 im French-Open-Finale gegen Nadal verlor, erspart sich den Gang durch die Qualifikation und hat nun mehr Zeit, um sich auf das Turnier am Bois de Boulogne vorzubereiten. Der Hauptbewerb in Roland Garros beginnt am 28. Mai.

Im vergangenen Jahr scheiterte Thiem bei den French Open in Runde eins in drei Sätzen an Hugo Dellien. In diesem Jahr kommt der Österreicher in etwas besserer Form nach Paris, wenngleich er sich beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux dem Franzosen Corentin Moutet unlängst bereits im Achtelfinale geschlagen geben musste.