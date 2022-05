French-Open-Tippspiel: FILA schickt auch zum WTA-Turnier nach Berlin

Ihr wollt im Sommer Weltklasse-Tennis auf Rasen in Berlin sehen? Mit FILA könnt Ihr live vor Ort sein. Wenn Ihr das Abschneiden der FILA-Spieler bei den am kommenden Sonntag, 22. Mai, beginnenden French Open richtig tippt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2022, 16:54 Uhr

© Getty Images Bevor es auf Rasen geht, schlägt Karolina Pliskova in Roland Garros auf

Rasen ist das natürliche Habitat von FILA-Aushängeschild Karolina Pliskova, im vergangenen Jahr in Wimbledon stand lediglich Marken-Kollegin Ashleigh Barty als letztes Hindernis im Weg zum ersten Major-Titel für die Tschechin. Auch in diesem Jahr wird Pliskova als eine der Favoritinnen nach London reisen, Titelverteidigerin Barty hat ihre Karriere mittlerweile ja beendet.

Davor aber stehen für Pliskova und Aufschlag-Kanonier Reilly Opelka - auch er ein Mitglied der FILA-Familie - noch die French Open an. Und im Fall von Karolina Pliskova auch noch das WTA-Tour-500-Turnier in Berlin. Und genau diese Kombination bringt Euch ins Spiel: Denn FILA schickt Euch mit ein bisschen Glück zum LTTC „Rot-Weiß“ Berlin. Wenn Ihr richtig einschätzt, wie Karolina Pliskova und Reilly Opelka in Roland-Garros abschneiden werden.

Wie könnt Ihr mitmachen? Dafür gibt es zwei Wege: entweder Ihr gebt Eure Tipps bis Montag (11 Uhr) unter dem Facebook-Post zu diesem Artikel ab. Oder Ihr schickt eine Mail an verlosung@tennisnet.com.

Der Gewinn beinhaltet

2 VIP-Tickets für den Finalspieltag

An- und Abreise

eine Übernachtung im Hotel

und FILA Outfits.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das Gewinnspiel läuft bis zum Beginn des ersten Spiels einer der beiden Spieler. Alle, die einmal richtig getippt haben, sind bei der Verlosung dabei. Der/die GewinnerIn wird am 06. Juni ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.