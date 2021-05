French Open: Tsitsipas ohne Satzverlust in Runde zwei, Dimitrov lässt drei Matchbälle liegen und gibt auf

Stefanos Tsitsipas steht ohne Satzverlust in der zweiten Runde der French Open. Grigor Dimitrov musste hingegen im vierten Durchgang seiner Auftaktpartie aufgeben - allerdings hätte der Bulgare den Sack schon viel früher zumachen müssen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 00:01 Uhr

Zumindest für kurze Zeit schien es so, als würde mit Stefanos Tsitsipas nach Dominic Thiem und Alexander Zverev ein weiterer Mitfavorit auf den Titel bereits am ersten Tag in große Probleme geraten. Der Grieche sah sich im ersten Satz gegen Jeremy Chardy beim Stand von 4:5 mit einem Satzball konfrontiert, wehrte diesen aber mit einem Vorhandwinner ab und war danach nicht mehr aufzuhalten.

Im ersten Durchgang musste der Weltranglistenfünfte noch in den Tiebreak, die Abschnitte zwei und drei gingen dann hingegen schon deutlich ungefährdeter an Tsitsipas: Durch einen letztlich klaren 7:6 (6), 6:3 und 6:1-Erfolg löste der 22-Jährige sein Zweitrundenticket. Er trifft nun auf Sebastian Korda oder Pedro Martinez.

Hurkacz verspielt 2:0-Satzführung

Für einen anderen gesetzten Spieler setzte es indes ein unfassbar bitteres Aus: Grigor Dimitrov führte gegen Marcos Giron bereits mit 6:2, 6:4, 5:1 und 40:0, konnte bei Aufschlag des US-Amerikaners aber keinen seiner drei Matchbälle nutzen. Danach wusste der schon zu diesem Zeitpunkt von Rückenproblemen geplagte 30-Jährige das Match zweimal nicht auszuservieren, Satz drei ging mit 7:5 an Giron. Im vierten Durchgang gab Dimitrov dann beim Stand von 0:3 auf.

Ein weiteres Drama - allerdings rein sportlicher Natur - gab es auf Court 14. Miami-Sieger Hubert Hurkacz führte gegen Botic van de Zandschulp bereits mit 2:0-Sätzen, ging schlussendlich aber doch noch als Verlierer vom Platz. Der Niederländer gewann mit 6:8 (5), 6:7 (4), 6:2, 6:2 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros