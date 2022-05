French Open: Wer zieht Rafael Nadal für das Viertelfinale?

Wenn Rafael Nadal und Daniil Medvedev bei den French Open 2022 starten, dann wird der Spanier dies als Nummer fünf tun. Ein großes Viertelfinal-Duell ist damit vorprogrammiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2022, 22:43 Uhr

© Getty Images Djokovic vs. Nadal: 2022 ist dieses Treffen in Paris schon im Viertelfinale möglich

Rafael Nadal weiß mit seinen Schmerzen umzugehen - und das seit vielen Jahren. Und auch wenn man den spanischen Großmeister selten so über den Court hatschen gesehen hat wie am Donnerstag in seinem Achtelfinale in Rom gegen Denis Shapovalov, auszuschließen ist es keineswegs, dass Nadal bei den French Open, die am 22. Mai beginnen, wieder einigermaßen fit an den Start gehen wird.

Dann allerdings als Nummer fünf gesetzt. Denn mit seinem frühen Ausscheiden sind Nadal einige der 1.000 Zähler aus dem Vorjahr flöten gegangen, Stefanos Tsitsipas ist an ihm in den Live-Rankings vorbeigezogen. Was nichts daran ändert, dass diese beiden im Viertelfinale aufeinander treffen könnten.

Viertelfinale Nadal gegen Djokovic möglich

Neu dagegen ist diese Option durch den Rückfall Nadals für Novak Djokovic, Alexander Zverev und Daniil Medvedev. Vorausgesetzt, der Russe befindet sich nach dem Comeback in Genf als tauglich für einen Auftritt in Roland Garros. Was Medvedev im Übrigen früh entscheiden muss, denn das 128er-Raster für Paris wird am Donnerstag ausgelost. 2021 sind Djokovic und Nadal bekanntlich schon in der Vorschlussrunde aufeinander getroffen. Und lieferten sich die qualitativ vielleicht beste Partie des gesamten Jahres auf der ATP-Tour.

Die Alternativen für die Viertelfinali sind aber auch nicht gerade attraktiv für die Top Drei der Welt: Denn da könnten Carlos Alcaraz, Casper Ruud oder Andrey Rublev drohen.