Roland Garros 2025: Zverev startet gegen US-Teenager Tien

Alexander Zverev beginnt seinen Weg in Richtung des ersehnten French-Open-Titel mit einer tückischen Aufgabe. Der deutsche Tennisstar trifft in der ersten Runde von Roland Garros auf den erst 19 Jahre alten US-Amerikaner Learner Tien, der bei den Australian Open für Furore gesorgt hatte. Auf Topfavorit Carlos Alcaraz kann Zverev erst im Finale treffen.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 22.05.2025, 16:24 Uhr

© Getty Images

Bei der Auslosung für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres ab Sonntag in Paris bescherte "Losfee" Ousmane Dembélé vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain der deutschen Nummer eins ein Wiedersehen: Das bislang einzige Duell mit Tien verlor Zverev im Februar in Acapulco überraschend in zwei Sätzen. Tien war im Januar beim Grand Slam in Melbourne bis ins Achtelfinale vorgedrungen und hatte dabei unter anderem Daniil Medwedew bezwungen. Am Sonntag hat der deutsche die Chance, sich bei Tien zu revangieren.

In der zweiten Runde würde der Niederländer Jesper De Jong oder der Italiener Francesco Passaro auf Vorjahresfinalist Zverev warten. Im Viertelfinale könnte es dann gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic gehen, im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner und im Finale gegen Alcaraz.

Zu Beginn: Ofner vs. Struff

Bei der Auslosung im Jardin des Serres d'Auteuil im Bois de Boulogne erwischte Daniel Altmaier aus deutscher Sicht den schwersten Gegner, der Kempener bekommt es mit US-Open-Finalist Taylor Fritz zu tun. Mit Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner kommt es direkt in der ersten Runde zu einem deutsch-österreichischen Duell.

Sinner, Alcaraz und Djokovic mit machbarer Auslosung

Für den Favoriten Carlos Alcaraz geht es in der ersten Runde direkt gegen Altmeister Kei Nishikori los. Jannik Sinner ist mit dem Franzosen Arthur Rinderknech ebenfalls eine gut lösbare Erst-Runden-Aufgabe erteilt wurden. Mit in Zverevs Turnierhälfte ist Novak Djokoic. Der Rekordspieler trifft zum Auftakt auf den ungesetzten US-amerikaner Mackenzie McDonald.

Hier das Einzel-Tableau der Herren von Roland Garros