Frisch aus dem Urlaub – Sabalenka bereit für die US Open

Aryna Sabalenka ist zurück auf der Tennisbühne – mit einem klaren Ziel: Das Jahr soll nicht ohne Grand-Slam-Titel enden. Nach zweiten Plätzen bei den Australian Open und in Roland Garros will die Weltranglistenerste die US Open nutzen, um den “Makel” auszubessern. Das WTA-1000-Turnier in Cincinnati soll dafür den perfekten Start in die entscheidende Saisonphase liefern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 17:42 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka schlägt nach ihrem wohlverdienten Urlaub in Cincinnati auf

Nach Wimbledon zog Sabalenka zunächst die Bremse. Zwar feierte die 27-Jährige bereits drei Turniersiege und überzeugte mit Konstanz sowie klarer Dominanz gegenüber den meisten Konkurrentinnen – doch der ersehnte Major-Erfolg blieb bislang aus. Also ging es nach dem Rasenklassiker in den wohlverdienten Urlaub. „Ich habe gemerkt, dass ich eine Pause brauche – und es war großartig, sie zu nehmen. Jetzt fühle ich mich körperlich und mental viel frischer“, erklärte die amtierende US-Open-Siegerin.

Auf Social Media nahm sie ihre Fans mit nach Griechenland und gab Einblicke in ihren Alltag abseits des Courts. „Ich erzähle gerne meine eigene Geschichte, möchte mich verbunden fühlen und meine menschliche Seite zeigen“, so Sabalenka, die erst im vergangenen Monat mit einer persönlichen Video-Blogserie auf YouTube überraschte.

Wie viele Topspieler – darunter Alcaraz, Sinner und Djokovic – verzichtete auch Sabalenka auf das 1000er-Turnier in Kanada, um ihre Kräfte für den Saisonendspurt zu bündeln. „Jetzt kommt ein entscheidender Abschnitt. In New York verteidige ich den Titel, und ich liebe es, mit dieser Ausgangslage in ein Grand-Slam-Turnier zu gehen. Ich hoffe, dass mir all die Erfahrungen aus den letzten Majors helfen, mein absolutes Top-Niveau zu erreichen“, betonte sie vor ihrem Auftakt in Cincinnati.

Ihr Auftaktmatch bestreitet Sabalenka gegen Marketa Vondrousva. Das Spiel ist für 1:00 Uhr MESZ angesetzt.