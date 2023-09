Fritz sorgt für 6:0 – Monfils verteidigt sich

Auch wenn immer noch alles möglich ist: Team Welt eilt so langsam Team Europa beim Laver Cup in Vancouver davon. Taylor Fritz besiegte Andrey Rublev in zwei Sätzen und damit steht es 6:0 für Team Welt. Derweil wehrt sich Gael Monfils gegen die Kritik, er würde den Laver Cup als Spaßveranstaltung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 00:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Team Welt nimmt weiter klar Kurs auf den Sieg beim Laver Cup. Auch Taylor Fritz konnte einen Sieg einfahren und gewann gegen Andrey Rublev mit 6:2 und 7:6 (3).

Über weite Strecken sah das Match sogar realtiv ausgeglichen aus. Aber bei den eigenen Aufschlagspielen hatte es Taylor Fritz über die gesamte Partie viel einfacher und konnte sich so etwas Kraft für seine Returnspiele aufheben. Und mit seinem Signature-Shot, einem Vorhand-Winner, beendete der US-Boy das Match und brachte so Team Welt mit 6:0 in Führung.

Gael Monfils geht auf Kritiker los

Am Rande des Laver Cups wird die Diskussion immer heftiger, wie ernst die Spieler den Wettbewerb wirklich nehmen. Erst recht nachdem Gael Monfils gestern während seines Matches gegen Félix Auger-Aliassime betonte, er sei nur da, um Spaß zu haben. In den sozialen Medien verteidigt der Franzose am Abend seine Aussage.

"Ich habe genug von diesen ständigen und sinnlosen Polemiken", schrieb er auf Twitter - und führte weiter aus: "Manche Menschen scheinen sich über Nichtigkeiten aufzuregen. Ich bin genervt von denjenigen, die vorschnell urteilen. Manche denken vielleicht, dass ich es nicht ernst meine, nur weil ich lächle und Spaß habe. Aber ich nehme diese Gelegenheit sehr ernst, für die Veranstaltung, für mein Team und vor allem für mich selbst. Ich weiß, einige werden sagen, dass ich nichts erreicht habe, dass ich ein Clown bin. Aber die Wahrheit ist, dass ich glücklich und erfüllt bin. Ich möchte betonen, dass der Laver Cup eine fantastische Veranstaltung ist, und ich habe vor, das Ende meines Wochenendes in vollen Zügen zu genießen. Auf geht's, Team Europe! Lasst uns Team World schnappen!"