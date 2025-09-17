Frösche beim Buffet: Townsend entschuldigt sich für Kommentare

Schildkröten und Ochsenfrösche als Teil des Buffets? Für Taylor Townsend zunächst befremdlich. Die US-Amerikanerin bezeichnete Teile des Essensangebots, das ihr vor dem Duell im Billie-Jean-King-Cup in China gegen Kasachstan gemacht wurde, als "verrückt" und "wild". Kommentare, für die Townsend nun um Entschuldigung bat.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 19:10 Uhr

"Ich wollte einfach nur herkommen und mich von ganzem Herzen entschuldigen", postete Townsend in einem Videobeitrag bei Instagram: "Ich habe hier einfach nur eine unglaublich tolle Zeit. Die Dinge, die ich gesagt habe, waren überhaupt nicht repräsentativ dafür."

Die 29-Jährige, die mit den USA ab Donnerstag in Shenzhen um den Einzug ins Halbfinale kämpft, gelobte Besserung.

Vorausgegangen waren viele kritische Kommentare im chinesischen Netzwerk Weibo, auch zu rassistischen Anfeindungen ist es laut der Nachrichtenagentur AFP gekommen. Der Hashtag "amerikanische Tennisspielerin beleidigt öffentlich chinesisches Essen" war eines der Top-Trendthemen auf Weibo mit mehr als 50 Millionen Aufrufen.