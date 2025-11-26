Früh übt sich: Serena Williams "teilt Leidenschaft" mit ihrer Tochter

Vor etwas mehr als drei Jahren beendete Serena Williams ihre aktive Karriere. Ihre Leidenschaft für den Tennissport ist geblieben - diese will sie nun offenbar an ihre jüngere Tochter weitergeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 13:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Serena Williams beendete 2022 ihre Karriere

Entsteht hier eine große Karriere? Serena Williams hat am Montag auf Instagram Bilder vom “Tennistraining” mit ihrer zweijährigen Tochter Adira gepostet. “Hier teile ich meine Leidenschaft für den Tennissport mit meiner jüngsten Tochter”, schrieb die 24-fache Grand-Slam-Siegerin, die nach den US Open 2022 ihre Karriere beendet hatte.

Die Bilder zeigen, wie Adira auf einem Tennisplatz die Vorhandbewegung ihrer Mutter nachahmt. In den sozialen Medien sorgte Williams' Post für Aufsehen. “Wenn deine Töchter Tennis spielen, wäre das großartig”, schrieb ein Instagram-User.

Tochter Olympia vom Tennissport nicht ganz so begeistert

Auch Williams' achtjährige Tochter Olympia versuchte sich bereits auf dem Court. Allerdings fand diese offenbar nicht allzu viel Gefallen am Tennissport, verriet die langjährige Weltranglistenerste vor zwei Jahren. "Das ist ein wenig enttäuschend für mich, sie ist tatsächlich wirklich gut. Deshalb versuchen wir, einen Weg zu finden, sie ein wenig zum Spielen zu bewegen”, sagte Williams damals.

Möglicherweise hat Olympia durch Williams' Training mit ihrer jüngeren Tochter nun ja einen neuen Anreiz bekommen. Hinsichtlich Adiras Zukunft zeigte man sich im Internet jedenfalls optimistisch: Ein Instagram-User prognostizierte der Zweijährigen den Triumph bei den US Open 2040.