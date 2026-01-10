Für Alexander Bublik geht es morgen um die Top Ten

Sollte Alexander Bublik morgen im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Hong Kong gegen Lorenzo Musetti gewinnen, dann würde der Kasache erstmals unter die zehn besten Spieler der Welt einziehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.01.2026, 16:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Bublik steht vor einem Meilenstein

Bei Alexander Bublik konnte man ja über weite Phasen seiner Karriere den Eindruck gewinnen, dass die Show (und es ist eine gute!) wichtiger als die Ergebnisse sind. Das hat sich in der vergangenen Saison dann doch gedreht. Und wie, Bublik holte vier Turniersiege (in HalleWestfalen, Gstaad, Kitzbühel und Hangzhou), durfte als Ersatzmann sogar zu den ATP Finals nach Turin reisen.

Und nun ist Alexander Bublik nur noch einen Sieg davon entfernt, erstmals in die Top Ten der ATP-Charts einzuziehen. Der 28-Jährige mit russischen Wurzeln müsste also lediglich gegen Lorenzo Musetti in Hong Kong gewinnen - und würde dann Jack Draper überholen. Der bedauernswerte Brite musste sein Comeback in Australien ja erneut absagen.

Bublik mit acht Titeln, Musetti mit zwei

Aber aufgepasst: Musetti reitet selbst ja gerade auf der Erfolgswelle. Der Italiener rückte spät für Novak Djokovic als letzter Teilnehmer bei den ATP Finals nach, mit seinem Halbfinal-Erfolg gegen Andrey Rublev in Hong Kong fixierte Musetti ein Top-Five-Ranking. So hoch stand er noch nie.

Das Head-to-Head der beiden ist interessant: Von drei Partien konnte nur eine beendet werden - 2024 in Adelaide setzte sich Bublik knapp in drei Sätzen durch. Ein paar Monate später in Stuttgart musste Bublik dagegen aufgeben, genauso wie Musetti 2022 im Londoner Queen´s Club.

In Sachen Titel hat Alexander Bublik mit seinen acht Championships aber ganz klar die Nase vorne. Denn Lorenzo Musetti konnte bislang nur zweimal als Turniersieger auf der ATP-Tour anschreiben: in Hamburg und in Neapel, jeweils im Jahr 2022.

Hier das Einzel-Tableau in Hong Kong