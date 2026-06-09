Für Show-Event: Roger Federer kehrt auf Court der US Open zurück

Roger Federer wird in diesem Sommer bei den US Open in New York vor Ort sein.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 09:01 Uhr

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© Getty Images Anfang des Jahres war Federer in Melbourne zu Gast

Roger Federer kehrt zu den US Open zurück. Das Schweizer Tennisidol schlägt im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres bei einem Show-Event auf. Wie der Veranstalter am Montag bekannt gab, wird Federer an der Seite des US-Open-Siegers von 2003 Andy Roddick sowie der Tennislegenden Andre Agassi und John McEnroe spielen.

Federer hat in Flushing Meadows große Erfolge gefeiert. Fünf seiner 20 Grand-Slam-Titel gewann der Schweizer in New York, von 2004 bis 2008 war er im mächtigen Arthur Ashe Stadium nicht zu schlagen gewesen. Die US Open 2026 starten am 30. August.

"So viele unvergessliche Momente meiner Karriere haben sich in New York ereignet, und das Arthur-Ashe-Stadion ist ein Ort, der mir sehr viel bedeutet", wird Federer in der Pressmitteilung zitiert. "Ich habe es vermisst, Teil dieser Atmosphäre zu sein und die unglaubliche Energie zu spüren, die die Fans jedes Jahr mitbringen."