US Open Entry List: Zwei deutsche Quartette bei Männern und Frauen dabei

Jeweils vier deutsche Männer und Frauen stehen fix im Hauptfeld der US Open 2026. Die Chancen darauf, dass sich diese Zahl erhöht, stehen indes gut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 23:02 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev geht als einer der Titelfavoriten in die US Open 2026

French-Open-Champion Alexander Zverev führt das deutsche Aufgebot bei den US Open 2026 an. Zverev wird als Nummer zwei gesetzt in das letzte Major der Saison starten, nach dem Halbfinale in Australian und der ersten Endspielteilnahme in Wimbledon zählt der gebürtige Hamburger in New York City sicherlich zum engsten Favoritenkreis.

Als schwarz-rot-goldene Unterstützung bieten sich wie gewohnt Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier an. Struff konnte im vergangenen Jahr ja aus der Qualifikation heraus überzeugen, musste sich erst im Achtelfinale Novak Djokovic geschlagen geben. Davor hatte er neben anderen auch Holger Rune und Frances Tiafoe geschlagen.

Auf Seiten der Frauen geht ebenfalls ein Quartett fix ins Rennen: Und zwar Laura Siegemund, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Eva Lys. Dass daraus allerdings ein Quintett wird, ist sehr wahrscheinlich. Denn Ella Seidel führt die Nachrücker-Liste an, würde also schon bei der ersten Absage einer Kollegin ins 128er-Raster rutschen.

