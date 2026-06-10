US Open 2026: Mehr Chancen für die Mixed-Experten?

Bei den US Open 2026 wird es wieder ein prominente besetztes Mixed-Turnier geben. Bei dem auch mehr Spezialisten-Duos zum Zug kommen könnten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 22:44 Uhr

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© Getty Images Sara Errani und Andrea Vavassori werden auch 2026 am Start sein - davon ist auszugehen

Aufmerksame Beobachter des Tennissports haben schon mal einen Blick auf die Ticketvergabe bei den US Open 2026 geworfen. Und Interessantes gefunden: Denn am allerersten Tag des längst dreiwöchigen Spektakels in Flushing Meadows sind nicht nur die Qualifikations-Spiele bei Frauen und Männern angesetzt - sonder auch eine Ausscheidungsrunde für das Mixed.

Wie viele Plätze ausgespielt werden, scheint noch offen zu sein. Das Raster soll nach wie vor 16 Teams umfassen. Aber es könnte ein Fingerzeig dafür sein, dass die Veranstalter diesmal auch Spezialisten im Doppel mehr Chancen geben wollen.

Denn man erinnert sich: 2025 hatte man in new York fast ausnahmslos auf Star-Power gesetzt, den Titelverteidigern Sara Errani und Andrea Vavassori fast gnadenhalber eine Wildcard mit auf den Weg gegeben. Umso bemerkenswerter, dass das italienische Duo dann auch gleich das Turnier gewinnen konnte. In einem gegenüber den anderen Majors stark verkürzten Format.

Die Frage ist nun natürlich: Wer würde denn versuchen, sich über diese Mixed-Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen? Denn so früh sind eigentlich gar nicht mal so viele Profis anwesend, weil parallel ja noch andernorts reguläre Turniere stattfinden. Es bleibt also spannend.