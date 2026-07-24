Stan Wawrinka bittet um Wildcard bei US Open

Bevor Stan Wawrinka im Herbst seine aktive Karriere beenden wird, möchte der Schweizer gerne nochmal in New York aufschlagen. Daher bat der 41-Jährige die Veranstalter nun offiziell um eine Wildcard für das Hauptfeld.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.07.2026, 10:55 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka wird ein letztes Mal bei den US Open aufschlagen.

Für Stan Wawrinka steht die Tennissaison 2026 klar unter dem Motto “Abschiedstournee”. Der Schweizer beendet am Ende des Jahres seine aktive Profikarriere mit 41 Jahren. Drei Grand-Slam-Titel veredelten zwischen 2014 und 2016 die Laufbahn von “Stan the Man”. Doch der Routinier ließ im Rahmen seiner Teilnahme beim ATP-250er-Turnier im portugiesischen Estoril nun durchblicken, dass trotzdem nicht alle Wünsche automatisch in Erfüllung gehen.

Denn bei dem Veranstaltern der US Open, also dem amerikanischen Verband USTA, hat Stan Wawrinka nun offiziell um eine Wildcard gebeten. Außenstehende würden sicherlich vermuten, dass der ehemalige Weltranglistendritte automatisch für ein letztes Aufgalopp von den Machern in New York bedacht wird. Immerhin gewann Stan vor zehn Jahren den Titel am Big Apple. Doch Wawrinka geht lieber auf Nummer sicher.

Anfragen für Wildcards sind Teil des Geschäfts

Insgesamt ist eine Anfrage von Spielern für Wildcards bei Turnieren ein üblicher Vorgang. Ob Grand Slam, Masters, Challenger oder ITF-Turnier, überall bekommen die Organisatoren Zuschriften von Spielern, die gerne an den verschiedenen Events auch ohne sportliche Qualifikation teilnehmen möchten. Trotzdem wirkt es natürlich skurril, dass ein großer Name und ehemaliger Grand-Slam-Champion zum Abschied um eine Wildcard bittet.

Es wäre jedoch eine Überraschung, wenn in Flushing Meadows der Name Stan Wawrinka bei der Wildcardvergabe fehlen sollte. Denn der Schweizer würde zum letzten Mal Teil der großen Show werden, die in den USA ja bekanntlich ein wichtiger Bestandteil ist. Und zudem würde Stan in seinem letzten Karrierejahr nochmall alle vier großen Events gespielt haben. In Melbourne ging es bis in Runde drei. In Paris und Wimbledon war jeweils nach der ersten Runde Schluss.

Es sind also keine großen sportlichen Sprünge mehr vom Altstar bei den US Open zu erwarten. Viel mehr geht es um eine verdiente Belohnung für einen Spieler, der die Tenniswelt in den letzten 20 Jahren nachhaltig mitgeprägt hat und sich angemessen von den Fans verabschieden will. Also her mit der Wildcard für Stan Wawrinka!