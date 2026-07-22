Holger Rune bei den US Open? Warten wir mal ab …

Holger Rune ist in der Entry List für die US Open 2026 vermerkt. Das ist nach den Erfahrungen der letzten Monate mit Vorsicht zu genießen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 14:41 Uhr

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© Getty Images Holger Rune bei den US Open 2025

Wir erinnern uns: In der Endphase der Saison 2025 verletzte sich Holger Rune beim ATP-Tour-250-Turnier in Stockholm schwer, beim Dänen riss die Achillessehne. Es folgte eine umgehende Operation, danach gab Rune immer wieder mal Updates zu seinem jeweils augenblicklichen Befinden.

Und im Frühjahr hieß es dann: Das Comeback soll beim 500er am Hamburger Rothenbaum stattfinden, also in der Woche vor den French Open. Das hatte zum damaligen Zeitpunkt schon recht optimistisch angemutet, tatsächlich zog Rune seine Nennung wieder zurück. Dass er die kurze Rasensaison auslassen würde, war danach indes klar . nur nicht Rune selbst, der ein “See you on the grass” verlauten ließ.

Und nun findet sich der Name Holger Rune also auf der Entry List für die US Open 2026, vermerkt als Nummer 80, noch war kein Protected Ranking vonnöten. Gelegenheiten, sich davor auf Hartplatz einzuspielen, gäbe es ja zuhauf. Und wären wohl auch bitter nötig - denn wer will schon nach neun Monaten Pause in ein Best-of-Five-Event gehen, ohne davor ein Match bestritten zu haben?

Das Pikante ist allerdings: Auf besonders gute Erinnerungen kann Holger Rune in Flushing Meadows nicht bauen. Er hat nämlich erst zwei Partien für sich entscheiden können: 2022 gegen Peter Gojowczyk und im vergangenen Jahr gegen Botin van de Zandschulp. Das Aus kam danach in einem Thriller gegen Jan-Lennard Struff.

Andererseits wird der 23-Jährige wohl jede Möglichkeit nehmen, wieder seinem Beruf nachzugehen. Dann halt an einem Ort, der nicht zwingend freundlich zu ihm war.

