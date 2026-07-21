Fußverletzung: Jasmine Paolini verschiebt Start in Hartplatztournee

Jasmine Paolini kann aufgrund einer Fußverletzung nicht an den Turnieren in Washington und Toronto teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 23:57 Uhr

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© Getty Images Jasmine Paolini muss pausieren

Jasmine Paolini hat am Montagabend ihre Teilnahme an den Hartplatzturnieren in Washington (27. Juli bis 2. August) und Toronto (2. bis 13. August) abgesagt. Grund dafür ist eine Fußverletzung, die die Weltranglisten-15. bereits seit einigen Monaten plagt.

Sie möchte ihrem Fuß zusätzliche Zeit zur Erholung geben, schrieb Paolini auf Instagram. “Mir tut es leid, dass ich nicht dabei sein werde. Ich wünsche allen Beteiligten zwei großartige Turniere”, so die 30-Jährige.

Paolini 2026 noch titellos

Paolini, die 2024 bei den French Open und in Wimbledon im Finale stand, blickt bislang auf eine verkorkste Saison zurück. Die Italienerin gewann 2026 noch keinen Titel und liegt im Race nur auf Position 27.

In Wimbledon erreichte Paolini zuletzt etwas überraschend das Viertelfinale, in dem sie Marta Kostyuk in zwei Sätzen unterlag. Ihr Comeback könnte die zweifache Major-Finalistin beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati (13. bis 23. August) feiern.