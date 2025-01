Gabriela Dabrowski: Mit Brustkrebs zu Olympia-Bronze

Die kanadische Doppel-Spezialistin Gabriela Dabrowski musste während der Saison 2024 Behandlungen gegen Brustkrebs über sich ergehen lassen. Und hat dennoch große Erfolge gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2025, 19:11 Uhr

© Getty Images Gabriela Dabrowski an der Seite von Felix Auger-Aliassime bei den Olympischen Spielen 2024

Gabriela Dabrowski hat das Tennisjahr 2024 mit dem größtmöglichen Erfolg abgeschlossen. Die Kanadierin sicherte sich nämlich mit Partnerin Erin Routliffe den Titel bei den WTA Finals in Riad. Im Sommer durfte Dabrowski gemeinsam mit Félix Auger-Aliassime über Bronze im olympischen Mixed-Wettbewerb in Paris jubeln.

Und das alles, während Dabrowski mit Brustkrebs zu kämpfen hatte, wie sie in einem langen Post bei Instagram bekannt gab.

„Wie kann etwas so Kleines so große Probleme verursachen“, schreibt Dabrowski da. „Diese Frage habe ich mir gestellt, als bei mir Mitte April Brustkrebs diagnostiziert wurde. Ich weiß, dass dies viele schockieren wird, aber es geht mir gut und es wird mir gut gehen. Eine frühe Diagnose rettet Leben - dem kann ich aus vollem Herzen zustimmen.“

Während der Saison musste sich Dabrowski zwei Operationen in Jacksonville und auch Strahlentherapie unterziehen. Dennoch erreichte sie mit Routliffe das Finale in Wimbledon. In der aktuellen Doppel-Weltrangliste steht Gabriela Dabrowski auf Platz drei.