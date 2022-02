Gael Monfils: „Bin super happy für Nadal“

Gael Monfils steigt heute in das ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier ein. in seiner Pressekonferenz vor dem Event nahm der Franzose noch einmal zu den Australian Open Stellung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 07:31 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat das Jahr 2022 gut begonnen

Nein, 20 Grand-Slam-Titel werde er in seiner Karriere nicht mehr gewinnen, hatte Gael Monfils nach seinem Aus gegen Matteo Berrettini bei den Australian Open vor wenigen Tagen in Melbourne erklärt. Ihm würde schon ein einziger Triumph bei einem der vier Majors genügen. Warum es noch nicht geklappt hat? Dazu nahm Monfils bei seiner Pressekonferenz vor seinem Einstieg in das ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier Stellung.

„In vielen Matches meiner Grand-Slam-Karriere habe ich es nicht geschafft, mein „A Game“ im Viertelfinale oder Halbfinale zu spielen“, erklärte der Schützling von Günter Bresnik also. Manchmal hätte es Möglichkeiten gegeben, aber die habe ich nichtgut genutzt. Viele Leute spielen den Fakt herunter, dass man das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht, aber wenn sich diese Chancen auftun, dann muss man zupacken. Ich möchte immer daran glauben und mich in eine bessere Position bringen, um noch mehr zu erreichen.“

Monfils freut sich für Kumpel Nadal

In Montpellier startet Monfils als Nummer drei hinter Alexander Zverev und Roberto Bautista Agut. Zum Auftakt geht es heute gegen Mikael Ymer aus Schweden. Das Jahr 2022 hat für den Veteran mit dem Turniersieg in Adelaide sehr gut begonnen, auch die Auftritte in Melbourne lassen auf eine gute Saison hoffen. Den ersten ganz großen Preis hat aber Rafael Nadal abgeräumt, ein alter Weggefährte von Gael Monfils.

„Ich bin mit Nadal aufgewachsen und super happy für ihn“, so Monfils weiter. „Es ist großartig und außergewöhnlich, dieser 21. Grand-Slam-Titel. Für mich war es nett, ihn so zu sehen. Je älter wir werden, umso stärker werden auch unsere Emotionen. Wenn ich Rafa sehe, sehe ich meinen Freund, der immer noch gewinnt, und das bereitet mir wirklich Freude. So etwas teilt man miteinander, die Geschichte ist fantastisch. Ich habe nichts gegen Daniil (Medvedev), aber für Rafa ist das einfach magisch.

