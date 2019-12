Gael Monfils - Top Five als Wunschtraum

Gael Monfils hat sich für das kommende Jahr einiges vorgenommen und will erstmals die Top fünf der ATP-Weltrangliste knacken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.12.2019, 20:47 Uhr

© Getty Images Gael Monfils

Showman, Entertainer, Publikumsliebling. So oder zumindest so ähnlich wird Gael Monfils zumeist beschrieben. Doch der Franzose hat auch sportlich noch einiges vor - das betonte der 33-Jährige in einem Interview mit Sport360.

"Ich will in einige Bereiche vordringen, in denen ich noch niemals war. Es wäre unglaublich, wenn ich in der nächsten Saison die Top fünf erreichen könnte", so der Franzose. Bis dato steht bei Monfils Platz sechs als Karrierehoch zu Buche - diese Ranglistenposition erreichte "La Monf" im Jahr 2016.

Auch die vergangene Spielzeit schloss Monfils unter den Top Ten der ATP-Charts ab. Nach einem Turniersieg in Rotterdam und dem Viertelfinaleinzug bei den US Open verpasste der Franzose die ATP Finals nur denkbar knapp, dennoch rangiert Monfils vor Beginn der neuen Saison auf Position zehn.

Monfils holt sich in Abu Dhabi den letzten Feinschliff

Doch damit gibt sich der 33-Jährige nicht zufrieden. "Ich freue mich darauf, zu arbeiten. Ich habe damit bereits begonnen und ein paar Änderungen in der Off-Season vorgenommen, damit ich im kommenden Jahr noch stärker sein werde", erklärte Monfils.

Bereits ab Donnerstag geht es für den Franzosen beim Einladungsturnier von Abu Dhabi darum, sich den letzten Feinschliff für die neue Spielzeit zu holen. Angst, dass die Pause nach einer anstrengenden Vorsaison zu kurz sein könnte, hat Monfils überhaupt nicht: "Es ist nicht wirklich mein Plan, eine Pause zu haben." Man darf gespannt sein, wie erfolgreich der 33-Jährige mit dieser Taktik sein wird.