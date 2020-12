Gallery: Das sind die noch aktiven Hall-of-Fame-Kandidaten

Über Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic müssen wir kein Wort verlieren, die Großen Drei haben ihren Platz in der International Tennis Hall of Fame sicher. Wer könnte noch in die Ruhmeshalle einziehen?

© Getty Images Auch die olympischen Erfolge sprechen für Sir Andrew.

2018 hat Michael Stich Maßstäbe gesetzt - nicht mehr als aktiver Spieler auf der ATP-Tour und auch nicht zum vorerst letzten Mal als Chef eines ATP-Turnieres. Sondern mit seiner Ansprache anlässlich seiner Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island. Stich nahm in seiner fantastischen Rede alle Anwesenden und die Zuschauer an den TV-Bildschirmen mit auf eine emotionale Reise in den Tenniszirkus. Die Messlatte liegt damit extrem hoch für all diejenigen, die dem Ruf der Wähler in die Ruhmeshalle folgen werden.

Dass Roger Federer (altersbedingt wohl als Erster), Rafael Nadal und Novak Djokovic diese letzte Karriere-Hürde meistern werden müssen, steht außer Frage. Die Plätze für diese drei Legenden sind längst reserviert. Wer aber hat noch Chancen auf späten Ruhm? Wir haben uns neben Roger, Rafa und Nole ein paar weitere Kandidaten angesehen.