Gallery: Die schönsten Frisuren auf der WTA-Tour

Die Herren haben vorgelegt, aber welche Frisuren sind euch bei den Damen hängengeblieben? Bei uns waren's diese hier.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.12.2020, 17:39 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

Unfair ist's ja schon, so aus Männer-Sicht - wo gerne ab Ende 20 der Rasierapparat anstatt der Feinschnitt-Schere ran muss. Die Frage ist freilich: Wer macht das Beste aus viel an Haaren? Und wer schätzt den praktischen Schnitt, der beim Tennisspielen am wenigsten stört?

Wir haben uns mal umgeschaut.

Klickt euch durch unsere Gallery!

Ein Zopf, der in den späten 90er-Jahren die Tennisfans verzauberte: Anna Kournikova. Die gute Anna hatte damit auch schon zu ihrer Anfangszeit überzeugt. Wobei: Die praktischste Lösung ist er nicht immer - fragt mal bei Dominika Cibulkova nach... Bei Bethanie Mattek-Sands ist man verrückte Outfits gewohnt - bunte Frisuren ebenso. Bei Caroline Wozniacki: eher nicht. Der "Rot"-Ausflug währte nur kurz, als Begleitung ihres damaligen Golfer-Freundes Rory McIlroy. Die schönsten Locken der späten 80er- und frühen 90er-Jahre: Gabriela Sabatini. Martina Navratilova ist sich und ihrer Frisur bis heute recht treu geblieben. Naomi Osaka: aktuell der Maßstab in Sachen Tennis und Frisuren. Serena Williams: normalerweise gerne mutig in allen Bereichen des Lebens, hier schlicht und klassisch. Unsere Steffi. Sie schoss in Singapur 2016 den Vogel ab: Weil die Haare ihr die ganze Zeit ins Gesicht flogen, griff Svetlana Kuznetsova kurzerhand selbst zur Schere.

